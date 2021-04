Ni la pandemia mundial, ni la situación tan perjudicial para la cultura ni la cancelación de festivales y conciertos en este 2020, han podido impedir que el éxito de Nicki Nicole crezca como la espuma este año. La argentina ha pasado de ser una desconocida a ser una auténtica estrella del trap internacional en tan solo un año de carrera musical. Desde su primer "Wapo traketero" hasta su último "Verte", pasando por su Bizarrap Music Sessions y su exitazo "Mamichula" junto a Trueno. Repasamos todas las claves de su gran 2020 que han hecho de Nicki Nicole un auténtico icono de nuestro tiempo.

Bizarrap, Cazzu, Duki... la escena argentina es de las más influyentes

El Bizarrap Music Sessions de estos dos titanes se coló en el Argentina Hot 100 de Billboard ese mismo mes y consiguió entrar en el Top 3 de la lista. Después llegó "Años Luz" y después su consagración oficial en la industria con su primer álbum debut, Recuerdos, en noviembre de 2019. El disco tiene un total de 12 canciones y entre ellas destacan varios súperhits como "Fucking Diablo" y algunas colaboraciones con otros grandes de la escena argentina: "Cómo Dímelo" junto a Cazzu y "Shorty", su bombazo viral con Duki.

Nicki Nicole fluye con su peculiar voz como nadie y se trata de una de las evoluciones más rápidas del panorama urbano y latino de la última década. "Defino mi evolución como una revolución, porque he ido mejorando con cada canción y he ido dándome cuenta de muchos errores en base a la gente que me escucha", dijo la artista en una entrevista con Los 40 ese mismo año.