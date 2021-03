Entrevistamos en exclusiva a Bizarrap en Playztrends, uno de los productores más importantes de la escena latina. Tan solo tiene 22 años y ya es todo un fenómeno mundial; después de posicionarse una vez más en tendencias con su última Music Sessions junto a YSY A, y de alcanzar el puesto 74 a nivel global en Spotify junto a Nathy Peluso, canción con la que obtuvo el Disco de Oro y Platino en España, Bizarrap se une a L-Gante para volver a revolucionar Internet.

Bizarrap se proclama en este 2021 como el argentino más escuchado del mundo y charlamos con él sobre sus BZRP Music Sessions, sus colaboraciones con otros de los artistas más populares de la escena latina como Trueno y Nicki Nicole y el éxito mundial de "Mamichula", entre otras muchas cosas. ¡No te la pierdas!

¿Bizarrap con Bad Bunny?

Bizarrap lidera el estrellato como nunca con cifras devastadoras: ya conquistó YouTube con vídeos como el freestyle de Trueno y los fanáticos ya hacen sus apuestas por saber cuál será el próximo pelotazo. El pasado 4 de febrero, el productor argentino hizo sonar las alarmas con un tuit un tanto sospechoso: "estoy en mi peak", frase de "Booker T", uno de los éxitos de Bad Bunny de su último álbum, El último tour del mundo. ¿Indirecta o un simple tuit sin importancia?

En palabras del propio Bizarrap: "Ese fue el tema que más me gustó del disco de Bad Bunny, lo publiqué y todo el mundo me preguntaba lo mismo. Si tiene que pasar, pasará, pero yo no te podría decir que sí lo grabamos, porque trato de mantener todo en secreto", dice Biza. "Me gusta que la gente se sorprenda. Estaría muy buena esa colaboración", concluye. Quizá Bizarrap tenga preparada para 2021 una sorpresa a lo grande con El Conejo Malo, aunque parece que, de momento, solo queda fantasear con esa unión.