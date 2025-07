Hablamos con Juancho Marqués en su casa: "Mi intención es sacar alguna referencia del disco después de verano"

Si hay alguien que haya calado en los jóvenes y en el imaginario musical de la última década, ese es Juancho Marqués. El rapero se ha convertido en un icono de nuestro tiempo y en uno de los artistas más polifacéticos y populares de la escena hiphop española. El pasado mes de octubre, Juancho anunciaba un parón musical provisional para dedicarse a un proyecto muy especial para él. "Después de lo que queda por salir, que son featurings con amigos, voy a desaparecer y dejar de sacar música por un tiempo largo", decía Juancho en sus redes sociales.

En Playztrends hemos hablado con él y nos ha abierto las puertas de su casa para contarnos todo sobre este álbum en el que trabaja, el tiempo estimado que tiene pensado "desaparecer" musicalmente y cómo está siendo el proceso de creación en Galicia. También hemos hablado sobre su pasado en el underground, su visión sobre el papel de la cultura en plena pandemia e incluso ha habido tiempo para recordar a su amiga y también rapera, Gata Cattana.

El rapero bromea y nos desvela que, cuando puso el tuit, pensó: "Ya la he cagado", pues los fans malinterpretaron sus palabras. Pero podemos estar tranquilos, pues Juancho Marqués nos asegura que no va a desaparecer y que vuelve a finales del año que viene. "Mi idea es sacar incluso alguna referencia del disco después del verano que viene", dice Juancho.

Con un sonido a caballo entre el rap, el pop y la música indie, Juancho no deja indiferente a nadie, y su atrevimiento en romper las barreras establecidas en el hiphop le ha posicionado como uno de los referentes en el panorama del rap actual. Sus inicios en el rap se remontan a 2006, pero no es hasta 2010 cuando empieza a formar parte de Suite Soprano con Sule B . Junto a otras figuras como Natos y Waor, Crema, Iván Nieto o Charlie, Suite Soprano conforma uno de los grupos más importantes de la escena underground madrileña de 2010. A principios de la década nace una nueva generación de raperos que marcarían un antes y un después en el hiphop, y entre ellos se encuentra Juancho Marqués.

Músico, poeta, referente... y "casi" sociólogo

A falta de una asignatura para acabar la carrera de Sociología, Juancho dice que sus estudios le cambiaron la vida y le "transformaron completamente". "Me cambió la mirada, me hizo mejor persona, me hizo más inteligente... te hace observar más todo", explica Juancho. Le preguntamos, desde su punto de vista de "casi" sociólogo, si con la pandemia vamos camino al individualismo y a la distancia figurada entre las personas. "Es muy buena pregunta... yo creo que, haciendo referencia a Bauman, él decía que somos seres que estamos constantemente conectados pero somos solitarios", dice Juancho. "Yo creo que de alguna manera, sí que vamos camino a ese individualismo", reflexiona.

Él dice "no ser bueno prediciendo el futuro", sin embargo, le preguntamos sobre qué le espera a Juancho Marqués a partir de ahora. "Me espera terminar este álbum y espero que la gente lo reciba como algo especial", dice él. "Si puedo seguir viviendo de lo que hago, aunque sea como estoy ahora, lo firmaba. No sé qué es lo que me va a esperar, pero nos adaptaremos de nuevo", concluye Juancho Marqués.