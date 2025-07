Analizamos, una a una, todas las canciones del nuevo álbum de Bad Bunny, 'El último tour del mundo'

Bad Bunny acaba de estrenar su esperado álbum El último tour del mundo, un disco experimental a caballo entre el trap, el pop-rock y el indie que ha revolucionado por completo las redes sociales. Y más después de las alarmas creadas por el artista debido a su supuesto retiro musical, duda que aún sigue en el aire y que Bad Bunny no ha aclarado todavía.

Este nuevo disco contiene la que puede ser la colaboración más esperada de los últimos años por los amantes del reguetón: "La noche de anoche" junto a Rosalía. Si bien es cierto que este álbum está muy alejado de la línea musical de YHGLQMDLG o X100pre, sus dos primeros discos de estudio, El último tour del mundo no deja de ser uno de esos álbumes que nos ha salvado el 2020. Quizá para los amantes del reguetón y del perreo haya sido demasiado chilling, pero para otros, Bad Bunny ha sabido tocar la fibra de sus fans y revolucionar, una vez más, todo el panorama latino. Vamos a analizar, una a una para que no te pierdas detalle, todas las canciones de su esperado álbum, El último tour del mundo.

"Sigo en el saque, yo no pienso rotar"

El álbum abre de la mejor manera que podía abrir con "El mundo es mío", todo un homenaje a la repercusión mundial del Conejo Malo y de la que él mismo es consciente: "¿Quién dijo que no, que no puedo? Yo hago lo que me da la gana", rapea Bad Bunny en este tema de trap. Esta canción recuerda mucho a la faceta de ese joven Benito que puso patas arriba la escena latina con "Soy peor" o "Diles" en 2016, dos de sus temas más traperos y que fueron una auténtica revolución para el sonido latino.

Bad Bunny contribuyó a la creación del género denominado "trap latino", un sonido apenas existente hasta la llegada del Conejo y de otros dos exponentes esenciales en aquel entonces: Anuel AA y Arcángel. Otra de las canciones del disco que recuerdan a esta faceta underground de Bad Bunny es "Hoy cobré", la tercera canción del disco y la que supone un auténtico homenaje al género, tanto por su sonoridad oscura como por su letra: "fumando en la Gucci, nadie lo va a notar, estoy burlao y hoy mismo lo voy a explotar", rapea en el estribillo.

San Benito ha dejado algunas pistas en estas primeras canciones del disco sobre su supuesta retirada musical: "Sigan metiendo pila que se les va a agotar, sigo en el saque, yo no pienso rotar", rapea Bad Bunny en "Hoy cobré" y "todo tiene su final, me lo dijo Héctor Lavoe, pero yo seré por siempre, ya me lo dijo Dios", en "El mundo es mío". Que justo el cantante abra el disco con estas referencias, puede interpretarse como una respuesta a que realmente no va a dejar la música y que es consciente de su repercusión internacional. ¿Será así finalmente?