Si existe una persona que se haya atrevido a romper las barreras del reggaeton para ir mas allá, a vestirse como una mujer en sus videoclips, a defender a la juventud, a plantarle cara al gobernador de Puerto Rico para que abandonara el país y a denunciar el asesinato de una mujer trans en plena televisión... ese es Bad Bunny. Con tan solo 26 años y nacido en Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio ya es uno de los iconos de nuestro tiempo más populares de los últimos años.

De trabajar en un supermercado a conquistar las listas de éxitos internacionales: ese es el recorrido que ha hecho Bad Bunny en tan solo 4 años de carrera musical. En contra de la transfobia, defensor de las nuevas generaciones, comprometido con la política e inventor de un nuevo género musical al que no se le puede ni poner nombre. Así es Bad Bunny, el icono del Siglo XXI que ha cambiado por completo las reglas del juego del reggaeton y la música en el mundo.

"Mi sueño siempre fue este: que la gente conociera mi música, que la gente disfrutara de mis creaciones, de mis inventos y de mis ideas", dice Bad Bunny en el documental de poco más de 10 minutos que repasa varias etapas de su vida. Y es que el artista experimental no solo sobresale por su gran aportación a la música y la fusión de estilos, sino también por su faceta reivindicativa y de protesta en contra de cualquier tipo de injusticia social. Bad Bunny es hoy en día un ejemplo para muchos jóvenes, y ya no solo de Puerto Rico, sino de todo el mundo. "Trato de no limitarme nunca, trato de llevar los límites hasta donde pueda", dice Bad Bunny.

"Yo Perreo Sola", el grito feminista de Bad Bunny La canción de "Yo Perreo Sola" se ha convertido en el nuevo himno feminista para los y las amantes de la música latina: "Que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue", dice la letra del tema. Una canción que reivindica el respeto hacia las mujeres en la discoteca y que Bad Bunny quiere dejarlo escrito para la historia: "aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", decía Bad Bunny en su discurso contra la violencia machista tras recibir el premio a Mejor Artista Latino en los Billboard Music Awards 2020. Unos minutos antes, el artista sorprendía con el remix de su mítico "Yo perreo sola" junto a Nesi e Ivy Queen, actuación y letra que dejaron a más de uno boquiabierto. Al igual que el videoclip de la canción que ya supera más de 405 millones de visualizaciones en Youtube y que revolucionó las redes sociales desde el primer día de su lanzamiento. En él, Bad Bunny sale vestido de mujer mientras perrea y rechaza a los hombres de su alrededor; todo esto, haciendo playback sobre la voz de Nesi, rapera que canta el estribillo de la canción. Desde los inicios de la historia de la música latina, ningún reggaetonero se había atrevido antes a vestirse como una mujer en un videoclip, además de insertar el mensaje de denuncia "ni una menos" en él. Mensaje que sale escrito en la pared con luces de neón mientras Bad Bunny perrea consigo mismo vestido de mujer, una ironía que hace referencia al título "Yo Perreo Sola", pues Bad Bunny no perrea con nadie más que no sea consigo mismo. Sin embargo, lo que para muchas feministas significó un claro mensaje de empoderamiento femenino, para otras significó algo oportunista por parte del puertorriqueño. Y es que, al igual que medio mundo alabó el gesto de San Benito, el otro medio lo interpretó como una "apropiación del feminismo indebida", sobre todo teniendo en cuenta que el género latino se ha caracterizado siempre por sus letras machistas. No obstante, para los defensores de Bad Bunny, este gesto significó un paso agigantado en la cultura del reggaeton y la semilla de un cambio que ya está en camino de la mano de artistas que aportan cierto aire feminista al género, como Natti Nattasha o Becky G. “#8M Tranqui,yo perreo sola ��������‍♀️#YHLQMDLG SOLITA@sanbenito pic.twitter.com/U2usV3fLyc“ — Mery Cerdi (@merycerdi) March 9, 2020

"Mataron a Alexa, no a un hombre con falda" Bad Bunny no solo reivindica el respeto hacia la mujer, sino que también se muestra en contra de cualquier tipo de transfobia. El puertorriqueño no tiene problema en pintarse las uñas o vestir con falda, algo que el Conejo Malo siempre ha defendido para acabar con los estereotipos de género. El pasado 27 de febrero, Bad Bunny aparecía en su actuación junto a Sech en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon con una camiseta de protesta social: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda". Este mensaje hacía referencia al asesinato de Alexa, una mujer trans que mataron en Puerto Rico a tiros después de que utilizara un baño de mujeres. Su asesinato generó una ola inusitada de rechazo en la isla caribeña e incluso el gobierno reaccionó para condenar lo sucedido y pedir que se investigase como un "crimen de odio" y un acto de "violencia contra la mujer", según informa la BBC. Bad Bunny no dudó ni un segundo en denunciar públicamente el crimen en la televisión norteamericana la misma noche que presentaba su álbum, #YHLQMDLG. Un poderoso gesto contra la transfobia que conmovió las redes sociales y que los fans aplaudieron a más no poder. “Sin ser yo gran fan de Bad Bunny, todos mis respetos por lucir falda y una camiseta con el mensaje de "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda" en un programa del calibre del de Jimmy Fallon como protesta al asesinato de la mujer trans en Puerto Rico. pic.twitter.com/Q2uBViY5pE“ — Víctor Hurtado (@victor_hurtado) February 28, 2020

Bad Bunny, comprometido con la política de su país Uno de los acontecimientos más sonados del artista fueron sus meses de parón musical debido a una protesta política en Puerto Rico. Bad Bunny y Residente, integrante del mítico grupo, Calle 13, fueron protagonistas de las protestas populares que se alzaron contra Ricardo Rosselló a partir del "chat gate", una serie de conversaciones de Telegram del gobernador de Puerto Rico donde este arremetía contra otros políticos con mensajes homófobos y machistas. Estas conversaciones se filtraron y ocasionaron un escándalo público que acabó con la dimisión del gobernador el 2 de agosto de 2019. “ Ver esta publicación en Instagram “El día de ayer me marcó para siempre. Nunca había sentido tanto orgullo en mi vida! Sin embargo, la lucha continua PUERTO RICO! NO NOS VAMOS A DEJAR!!! QUE SE QUITEN ELLOS!! NOSOTROS NUNCA!! VAMOS A CAMBIAR LA HISTORIA!!! AUNQUE ALGUNO DE LOS MISMOS NUESTRO NOS DEN LA ESPALDA!! NOSTROS SOMOS MÁS!! Y TENEMOS CORAJE Y CORAZÓN DE SOBRA!! SIGAN SALIENDO PA' LA CALLE!! YO NO ME VOY A CALLAR!! NO NOS PODEMOS DETENER!!! PUÑETAAA!! #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia #RickyRenuncia“ “Una publicación compartida de @ badbunnypr el 18 Jul, 2019 a las 12:33 PDT “ “ "Afilando los Cuchillos" fue la canción que Bad Bunny y Residente compusieron como himno de la protesta social y que ayudó a que cayera el gobernador de Puerto Rico. "Si el pueblo entero quiere que te vayas, caradura, y tú te quedas, entonces estamos en dictadura", dice la letra del tema. Ricky Martin fue otro de los cantantes que mostró su compromiso político con el país y, gracias a estos tres artistas, el escándalo de Roselló logró una visibilidad a nivel mundial de lo que estaba ocurriendo Puerto Rico. Bad Bunny hace en "Afilando los Cuchillos" comentarios políticos incisivos como "y que se enteren todos los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente, a ti nadie te quiere, ni tu propia gente". Además, el cantante paralizó su carrera musical de manera temporal y se comprometió con la causa social hasta que Roselló dejó el cargo. "Yo sé que la noticia está corriendo por el mundo, pero no es lo mismo verlo con mis propios ojos y sentir tanto. Llegó la hora de despertar boricua. A mis fanáticos de otros países, espero que me entiendan. No es momento de sacar ni promocionar música, ni estar subiendo fotos en bote", expresaba Bad Bunny en un mensaje publicado en Instagram.

Su fe en la juventud "Hay que soñar despierto, si tú quieres alcanzar tus sueños tienes que soñar despierto, para que puedas alcanzarlo tienes que trabajar por ello, tienes que crear, tienes que innovar", dice Bad Bunny en su documental de Youtube. El cantante se define a él mismo como "simple y sencillo, un ser humano corriente pero que está seguro de lo que puede hacer y está consciente de su poder mental". Siempre ha defendido el papel de los jóvenes en el mundo y dice querer ayudar a las nuevas generaciones venideras a hacer aquello que nunca se han atrevido a hacer. "Tengo fe en mi gente, en el pueblo de Puerto Rico, en la juventud, tengo mucha fe en las nuevas generaciones que van creciendo", dice Bad Bunny. “#BadBunnyNobeldeLiteratura

Bad Bunny se merece el premio Nobel de Literatura?“ — G O (@germanome) October 10, 2019 Él ha crecido admirando a los referentes del género como Daddy Yankee, Don Omar o Héctor el Father, que sirvieron de ejemplo para muchos jóvenes en Puerto Rico. Sin embargo, ahora es él el que se siente con esa responsabilidad de servir de ejemplo para los niños y niñas del mundo. "Creciste viendo gente y admirando gente que hicieron cosas grandes, que abrieron puertas para otros y que sirvieron de inspiración para muchos... y ahora tú estás haciendo lo mismo y es como 'wow, ahora me toca a mí'... se siente bien poder servirles de inspiración a otros y abrirles las puertas a esos que quieren hacer algo que no se atrevieron", explica el puertorriqueño en su documental. Tal es su fe en la juventud que Bad Bunny protagonizó uno de los proyectos más atípicos hasta ahora de la Universidad de Harvard. Y es que la prestigiosa universidad invitó al puertorriqueño a dar una charla a sus alumnos sobre el activismo y la protesta en la música. La idea fue de una de sus profesoras, Petra Rivera-Rideau, especialista en la historia política del reggaeton caribeño. "Profesor Benito M. Me comentan abajo los que quieran matricularse en mi clase", bromeaba Bad Bunny en el post de Instagram donde aparece junto a algunos alumnos de Harvard. Pero esto fue insuficiente para Bad Bunny, pues días después, el cantante se paseó por un instituto de Miami para ofrecer becas a aquellos alumnos que no podían permitirse el coste de los estudios. “ Ver esta publicación en Instagram “profesor Benito M. ��me comentan abajo los que quieran matricularse en mi clase“ “Una publicación compartida de @ badbunnypr el 25 Oct, 2019 a las 2:16 PDT “ “