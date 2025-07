Menos rock y más música urbana: Rolling Stone actualiza su mítica lista 'Los 500 Mejores Álbumes de la Historia' e incluye a Rosalía y Bad Bunny

La revista Rolling Stone ha actualizado su mítica lista 500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos, ya que cuando la publicó por primera vez en 2003, ni Amy Winehouse había lanzado Back to Black. En esta nueva versión actualizada hay algo que llama mucho la atención: Rolling Stone ha sabido ver la importancia de los nuevos artistas, y ahora hay menos rock y más música urbana.

Muchos de los mejores músicos de la actualidad aún no estaban cuando se creó la clasificación. Si bien la lista original de 2003 ha cobrado vida propia con casi 63 millones de personas leyéndola el pasado 2019, ahora, 20 años después del siglo XXI, parece el momento adecuado para reevaluarla. Y más después del auge de grandes artistas de hiphop como Drake, iconos de nuestro tiempo como Billie Eilish, o fenómenos arrasadores mundialmente como Rosalía y Bad Bunny.

"El objetivo no era actualizar la lista, sino ampliarla y recrearla desde cero, reflejando tanto el canon de la música pop como las corrientes de gusto siempre cambiantes. Recibimos más de 300 votos de músicos, productores, periodistas y ejecutivos. Todos, desde Beyoncé y Lin-Manuel Miranda hasta Taylor Swift y Brittany Howard, votaron", escribe Rolling Stone en su página oficial.

Bad Bunny, Billie Eilish, Rihanna y Kanye West

Rolling Stone ha sabido reconocer la importancia de la música latina en el mundo y la popularización de la música en español. Bad Bunny se incorpora al nuevo 500 con su álbum debut X100Pre de 2018. El disco fue el intento del artista puertorriqueño de cortejar a los oyentes nuevos en el mundo con los sonidos latinos corriendo a través del trap, el reggaeton, el dembow e incluso pop punk. "Ni Bien Ni Mal", "La Romana" y "Solo De Mi" son algunos de los éxitos incluidos en el álbum. Daddy Yankee también está incluido con Barrio Fino, de 2004.

La lista incluye también a artistas como la joven Billie Eilish y su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, disco con el que se convirtió en todo un icono mundial. Rihanna conforma el puesto 215 con su último álbum publicado Anti, y artistas como Taylor Swift, Harry Styles y The Weeknd y tienen su reconocimiento en la clasificación.

Drake se repite dos veces, en el puesto número 367 con If You're Reading This It's Too Late y en el 95 con Take Care. Pero la palma se la lleva el rapero Kanye West, quien aparece en el puesto número 17 con su álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy, siendo el artista actual de hiphop más arriba de la clasificación. Para más ende, Ye conforma otros cinco puestos más en la nueva lista de 500 Méjores Álbumes.