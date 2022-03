070 Shake nunca ha tenido miedo de ser como es, tal y como ha explicado ya en varias entrevistas a Billboard. A nivel artístico, recuerdo que en el concierto de Barcelona dijo que se definía como rockera: es fan de Nirvana y su ídolo musical es Michael Jackson, artista que ha influido no solo en su música, sino también en su vestimenta. En Modus Vivendi recoge un homenaje a Nirvana con "The Pines", un remake del himno del famoso grupo de rock, "Where Did you Sleep Last Night". ¡Ah! Y en el propio concierto subió al escenario a una fan de la primera fila que llevaba una camiseta de Nirvana para interpretarlo con ella. Como siempre, atenta de dar cariño a su gente.

070 Shake es la mezcla de muchos estilos diferentes y el resultado de muchas influencias. Raíces latinas, amor por el rock y el rap a partes iguales y el carisma de una chica de barrio que se abre paso en una escena muy competitiva y difícil para ofrecer al mundo una nueva visión del hiphop tal y como lo conocemos hasta ahora. ¿Y lo más sorprendente? Que lo consigue sin apenas hacerle caso a las redes sociales, algo totalmente insólito teniendo en cuenta cómo funciona la industria y el consumo musical a día de hoy. "Hago arte porque me mantiene viva y porque cura a algunas personas. No tengo intención de ser una esclava de los medios o ser relevante, por eso publico cuando quiero y cuando estoy lista", escribía Danielle al respecto en su Twitter oficial en octubre de 2021.

“I make art because it keeps me alive and cause it heals some people I have no intention of being a slave to the media or being relevant



Therefore I release when I want and when im ready :)

xx I love you baby“