Es innegable que el panorama musical nacional está cambiando. Parece que la ola de reguetón y trap está quedando relegada para dar paso al pop rock e incluso al rap -aunque realmente nunca se ha marchado-. Es el caso de Las Ninyas del Corro, dos catalanas de 21 y 24 años dispuestas a cambiar el hiphop tal y como lo conocíamos hasta ahora.

Felinna Vallejo y Laüra Bonsai son las dos integrantes del grupo y, como su nombre indica, se conocieron en los corros. Acaban de presentar su primer EP titulado #SKIT2020, un homenaje al 2020 que sirve como puente hacia su próximo álbum. Charlamos con el dúo sobre sus orígenes, su último trabajo y sus planes para este 2021.

P.- Para aquellos que no os conozcan todavía, ¿cómo os llamáis? ¿Qué edad tenéis?

Felinna.- Somos Las Ninyas del Corro, un grupo formado por Laüra Bonsai y Fellina Vallejo, y tenemos 24 y 21 años respectivamente.

P.- ¿Por qué “Las Ninyas del Corro”?

Laüra.- Las Ninyas del corro viene un poco de nuestra época de adolescentes nos reuníamos en los corros sobre todo de batallas de gallo que realizaban en Barcelona, en sitios como en el MACBA. Era curioso porque en el momento el rap estaba formado, la mayoría de veces, por hombres y éramos las únicas chicas que estaban allí en el corro. Y de ahí vino el nombre. Pues como somos las únicas chicas del corro pues vamos a llamarnos así.

Felinna.- Sí, sí, tal cual. Nos conocimos allí. Nos conocimos en los corros y de ahí surgió una amistad que nos acabó uniendo profesionalmente.

P.- ¿Y en qué momento decidís uniros?

Felinna.- Por una colabo (risas).

Laüra.- Sí, aunque en realidad ambas ya hacíamos cosas por separado. Para mí era sorprendente porque no conocía a ninguna chica que rapease así. Y ya que nos molamos la una a la otra vamos a hacer algo juntas.

Felinna.- Claro, entonces hicimos una colabo que fue el primer tema del primer trabajo que sacamos juntas. Empezamos a crear, crear, crear, y es que teníamos un EP. De ahí surgió, la verdad.

Laüra.- Pero sí que es verdad que a raíz de la muerte de Gata Cattana fue cuando dejó de ser un hobby. Pasó eso y nos pusimos porque o lo llevábamos a cabo o se nos va a pasar el tren. Era el momento, lo vimos clarísimo.

P.- ¿Cómo definiriáis vuestro estilo?

Laüra.- A ver... es rap.

Felinna.- Nuestro estilo yo diría que es muy sincero, empático y muy de compañera. Yo creo que poniendo los puntos sobre las íes, ha venido un grupo de dos chavales que tienen las cosas súper claras, que saben lo que quieren, lo que no quieren y lo proyectamos como podemos.

Laüra.- Es como "vamos a ser tus amigas, pero no te pases ni un pelito".

P.- Si tuvierais que definir “ninyas del coro” en una palabra, ¿cuál sería?

Laüra.- Yo creo que pureza.

Felinna.- Sí, me encanta esa palabra, definitivamente somos pureza.

P.- ¿Quiénes han sido vuestros referentes?

Felinna.- Nuestros referentes son Agorazein, Hijos Bastardos, Ziontifik, Dano, Ébano. También nos gusta mencionar que no solo tenemos referencias en el rap sino que nos gusta nutrirnos de muchos estilos musicales. Al final, si escuchas una tema nuestro seguramente tiremos alguna referencia a R&B, flamenco o soul.

Laüra.- De hecho en nuestro sonido se nota, sobre todo de lo nuevo que estamos sacando y del disco que estamos preparando. Antes cogíamos una base de internet y nos daba igual, lo que importaba era el rap, la letra; pero ahora buscamos una parte más musical y el incorporar elementos nuevos también nos mola. No nos cerramos.

P.- Hace unos meses, entrevistamos a Easy-S y nos dijo que "no se puede discutir que las raperas brillan en muchos aspectos mucho más que los hombres”, ¿estáis de acuerdo?

Felinna.- Pues a mí me ha sorprendido (risas). En ese sentido, quizá hablando por nosotras, le queremos dar una vuelta a nivel show, en el escenario. Lo hablábamos el otro día, un concierto de rap donde me canto un tema, otro tema y otro tema, no nos mola.

Laüra.- Como una Biblia, ¿sabes?

Felinna.- Vamos a darle dinamismo, es un show, la gente viene a verte. Que sí que también vienen a escucharte pero ofréceles algo más, al final eso es súper importante porque te va a distinguir del resto.

Laüra.- Se tiene que ir a casa pensando "este show me ha molado, a ver qué va a ser lo próximo". Es muy aburrido solo rapear todo el rato, no sé.

P.- ¿Os molesta que os categoricen en el hiphop femenino, y no en el hiphop general?

Felinna.- Nos molesta mucho. Desde luego que sí.

Laüra.- ¿Por qué hay que diferenciar? Tú cuando hablas de rock no hablas de rock femenino ni rock masculino. Pues cuando hablas de hiphop es hiphop y ya está. Punto.

P.- En un tema decís: “La ninya iba a los corros para aprender y no para echarse novio”.

Laüra.- Claro, de hecho es lo que comentábamos, parece que cuando vas a los corros vas porque eres la novia de alguien o vas porque tienes algún conocido que te ha dicho "oye vente esta tarde, pásate". Nah, yo no me pasaba. Yo iba a verlo, a pipearlo, a aprender... me gustaba. Eso nos lo llevábamos nosotras a casa.

Felinna.- Esto se puede unir con una frase tuya que dice "debemos apoyarnos las unas a las otras, a mí también me han tachado de groupie". Es así, tú ibas a los corros y la gente te miraba en plan "y tú ¿con quién vienes?". Yo vengo porque quiero.

Laüra: Siempre eres la groupie.

P.- Acabáis de lanzar un EP de 4 temas con 4 beatmakers muy destacables, con la colabo de Free Sis Mafia, 2 videoclips, 4 temazos, ¿cómo ha sido el proceso creativo?

Felinna.- Ha sido un poco complicado, la verdad. Fue en medio de la pandemia cuando empezamos a encaminar un poco que queríamos sacar este trabajo antes de un futuro disco.

Laüra.- En realidad, esto ha sido un poco los descartes de nuestro próximo disco. Nuestra idea era sacar en 2020 un disco con concepto, ya tocaba, así que estos cuatro temas nos molaban muchos pero no acabábamos de encajarlos en el disco. Entonces, sacamos esto y aprovechando la covid aplazamos lo del disco para hacer conciertos también más adelante. Se está haciendo de rogar, pero en verdad le estamos dando bastante caña.

Felinna.- Sí, es un poco para abrir el apetito a la gente. Llevábamos un montón de tiempo sin sacar música y teníamos ya ganas de presentar algo. Hemos estado mucho tiempo en la sombra, pero estábamos trabajando duro.

P.- Y ¿qué significa SKIT?

Felinna.- Es lo que ha sido el 2020 para todos. Ha sido como un puente, un interludio. Algo que tiene que pasar, que une un año con otro. Un 'SKIT' es algo que une y le da continuidad a tu trabajo.

Laüra.- La idea principal era hacer un "skit" del 2020, por eso se quedó el nombre de "SKIT 2020". Las fotos de la portada, hechas por Carla del Toro, narran cuando estabas en tu casa durante el 2020 y la única vía de escape era subir a la azotea para comer pipas mientras te echas un cigarro, y era el único sol que veías esos días. Queríamos representar eso precisamente, esa vía de escape, "SKIT 2020" y te subes a la azotea.

Felinna.- Es el subir a la azotea y que esté una mandarina podrida desde hace días, pero te da igual porque mañana va a ser un día más. O el tiquet de la compra. Está lleno de guiños que si la gente se fija se puede interpretar todo.

Laüra.- Lo mínimo. Son las llaves, centimillos para comprarte el pan y subir porque ya no hay otra cosa que hacer.

P.- ¿Qué nos espera de Las Ninyas este año?

Felinna.- Queda lo mejor, yo creo.

Laüra.- Se viene un disco más conceptual.

Felinna.- Estamos trabajando sobre un concepto bien estructurado que tiene una continuidad. Vamos a intentar que cada tema tenga su cosa, que cuando lo escuches no sea monótono, que cada tema tenga algo, que genere sentimientos. Queremos que cada uno lo interprete a su manera pero que te haga sentir algo. Se vienen unas cuantas colabos también.

Laüra.- En este disco queremos cuidarlo todo, tanto el sonido como darle un significado. Tiene su intro y es bastante redondo. También estamos cuidando mucho la estética, los colores.

Felinna.- Crear un aura. Las ninyas del corro son una tribu urbana, quien quiera unirse que se una.

P.- ¿Algún sueño por cumplir? He visto por ahí que una colabo con Nas que quizá podáis hacer con Dano

Felinna.- La colabo con Nas, seguro (risas).

Laüra.- El mío solo lo entenderán las personas de Cataluña pero yo siempre he soñado con presentar el InfoK que es un programa para niños y hay una presentadora que traduce las noticias para niños. Es verdad.

Felinna.- Joder, es que yo después de esto no sé qué decir, sinceramente (risas).

Laüra.- Es un Pelo, Pico, Pata de la época.

Felinna.- Bueno, si vamos por esas líneas, a mí me encantaría hacer de mala en una peli.