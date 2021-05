Seguro que más de una vez has bailado "Calma", "Tutu" o "Perdiendo la cabeza" de Pedro Capó (@pedrocapo). Ahora su sonido evoluciona cerrando su anterior etapa con el remix de "Tu fanático" junto a Nicki Nicole y De La Ghetto.

El artista puertorriqueño está preparando su próximo álbum que, debido a la actual pandemia, se ha tenido que retrasar más de lo esperado. Sin embargo, Capó no pierde la sonrisa ni la ilusión de presentar este nuevo proyecto. Charlamos con el cantante sobre cómo surge el remix de "Tu fanático", de cómo conoció a Nicki Nicole y con qué artista español le gustaría colaborar.

P.- Acabas de presentar “Tu fanatico remix” con Nicki Nicole y De La Ghetto, ¿cómo surge esta colaboración?

R.- "Tu fanático" que también se encuentra en mi última producción discográfica "Munay", siempre me pareció la más vanguardista, más progresiva y con más concepto. La pongo hacia el final del disco porque, como en los discos antiguos, me parece bonito dar un tease del sonido al que me dirijo. Para cerrar el ciclo, lo mejor era presentar una versión nueva y así despedirnos con este Remix.

De La Ghetto y Nicki llegan de una, de manera natural por el sonido de la canción. Son dos artistas súper versátiles que no solo rapean sino que cantan también muy bien y que tienen un sonido muy suyo. La energía femenina era importantísima en una canción que habla de erotismo, obsesión y afán sexual. No son emociones exclusivas de los hombres. Los dos artistas sobrepasaron todas las expectativas y estamos contentísimos con esta nueva propuesta. Esperamos que la gente lo siga disfrutando.

P.- A Nicki no la conocías personalmente, ¿por qué sabias que tenia que ser ella la voz femenina de tema?

R.- En cuanto la escuché, me la enseñó mi A&R de Sony en el medio de la pandemia, me volvió loco su voz. Su acercamiento a la música es diferente a lo que está pasando, estamos viendo mucho talento de Argentina trayendo su sonido al juego. Ella ha sido punta de lanza. Es bonito ver a una artista tan joven que lo tenga tan claro.

Como dices yo no la conocía. A De La Ghetto sí, desde hace tiempo y siempre quise trabajar con él por su versatilidad. Pero a Nicki le escribí por DM, yo nunca había hecho eso y me salió bien. Ella fue muy linda, profesional y humilde. De una me contestó y le gustó la canción. Cuando las cosas son genuinas se sienten, las colaboraciones siempre deben ser honestas con la canción y que no sean solo por números. Hemos visto colaboraciones que no necesariamente se traducen a éxito. Pero se sintió natural lo que hicieron ambos. Estoy contentísimos.

P.- Es un sonido diferente a lo que nos tienes acostumbrados, ¿crees que el reguero ya ha llegado a su peak y que están surgiendo otras corrientes?

R.- Yo creo que pasa con todos los géneros. Ha pasado en toda la historia de la música. Por ejemplo el rock pasó por el disco en algunos momentos, tuvimos rock grunge de Seattle, rock alternativo de Los Angeles y muchas vertientes que fueron acercándose más al pop. Lo mismo está pasando con lo urbano. Y qué bonito que no sea algo inamovible. Contribuir a eso siempre me ilusiona.

P.- Más de 3 millones de visitas en 3 semanas, ¿tenías miedo por si no funcionaba este estilo tan atrevido?

R.- Pues, la verdad, no estaba ni convencido ni con el miedo (risas). Yo celebro las canciones una vez las hacemos en el estudio, cuando se juntan estas voces y escucho el remix para mí ya es éxito. Lograr este tipo de cosas y tener ilusión porque no hay número todavía y las posibilidades son infinitas. Pero cuando se recibe este carió se agradece muchísimo. Las canciones son como los hijos, hay que dejarlos volar y después hay diferentes factores de conexión que están fuera de mi control. Aunque que esté funcionando así me hace más feliz que el carajo.

P.- Ahora a los artistas se os exige que estéis atentos a las redes sociales, ¿cómo lo llevas tú?

R.- Aprendiendo... Como todo lo que me ha tocado hacer en la vida. Me lo gozo, todo tiene que ver con la actitud, con disfrutarlo y, por supuesto, con la honestidad. Adaptándome, yo creo que la pandemia nos ha hecho a todos mejores amigos de nuestros teléfonos. Nuestras comunidades y amistades son todas virtuales. Yo sigo jugando, me levanto por la mañana y documento hasta el café que me tomé y me lo gozo. Comparto todas las cosas de mi vida personal, algunas son entretenidas y otras son malísimas, pero eso tiene su gracia también, el relacionarnos y ver que todos hemos atravesado por la misma cosa independientemente de nuestra labor en la vida.

P.- También eres bastante activista, ¿crees que es justo que hayan cancelado a J Balvin?

R.- Horrible. Creo que la libertad de expresión es algo que siempre se debe proteger, celebrar y enseñar a nuestras generaciones. Están en peligro. Tenemos una voz y debemos utilizarla, independientemente de qué piense cada uno. Los artistas tenemos una responsabilidad, somos comunicadores también y sufrimos los dolores que atraviesan nuestros pueblos y nuestra gente. Es muy feo vetar a alguien.

P.- A causa de la covid no vas a poder presentar tu nuevo disco este verano ¿cómo te esta afectando esta situación?

R.- Tú sabes... No soy el único en el barco. Cuando todos atravesamos por lo mismo conjunto, las penas compartidas dejan de ser penas como decía mi papá. Me aferro a eso. Hay que ser optimista, todo llega cuando tiene que llegar. No trato de forzar las cosas ni frustrarme porque no están pasando en el momento que yo idealizo ni considero que sea el tiempo correcto. Todo es perfecto es siempre y con eso me quedo. Va a llegar, de eso estoy seguro.

P.- ¿Qué le dirías a tu yo de hace un año y medio cuando nada de esto había pasado?

R.- Calma (risas). Le diría: "estate tranquilo, sigue haciendo lo que amas, mantente presente en el aquí y el ahora, todo va a ir bien". Para mí, todo este tiempo de pandemia también ha sido un tiempo muy nutritivo para mi crecimiento personal y, posiblemente, para muchos de nosotros. En lo creativo, me ha dado el espacio de alejarme del ruido y de estar en contacto con lo necesario y con lo que realmente importa. Eso me ha dado un sinfín de beneficios incluyendo un sonido muy claro como es el de "Tu fanático".

P.- Viendo la parte positiva, ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando todo esto termine?

R.- Pa' la tarima de una. De cabeza. No quiero una gira, quiero 10. Ya estoy loco como todos mis colegas seguramente. Ya estamos con muchas ganas de regresar al escenario. Y ya no solamente los artistas sino los productores, los técnicos de luces, de sonido, los señores de los kioskos que venden cerveza, el público que necesita eso. Es una industria abandonada y que hay gente que lleva el pan a su casa de esto, que no solo sufrimos los artistas. La gente necesita ese espacio de ocio.

P.- Cuando vengas por España ¿con qué artista de aquí te gustaría colaborar?

R.- Voy a tener que decir C. Tangana. Qué discazo, madre mía. Yo creo que me gustaría hacer algo de cero y fusionar ambas influencias en la mesa, el caribe que yo traigo y su estilo español. Qué bonito cuando se hace algo desde la honestidad. Ojalá poder hacer algo juntos pronto. Ojalá.

P.- Y por ultimo, un sueño por cumplir.

R.- Paz. Nada más. Está chévere y estar tranquilos. Es lo que diría una Miss Universo, pero realmente quiero eso (risas).