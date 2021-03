El artista visitaba anoche el plató de ‘Atención Obras’ de la 2 donde Cayetana Guillén confesó que es fan incondicional desde hace años. Tras la presentación de su nuevo álbum ‘El madrileño’, parece que en la industria no se habla de otra cosa y sus temas acaparan los puestos más altos de las listas de éxitos de nuestro país.

De hecho, este álbum se ha convertido en el primero de un artista español en ser top en la lista de álbumes más escuchados de la semana de Spotify a nivel mundial. “Es una locura, me dejo llevar por la inercia pero es una locura”, declara Pucho.

C. Tangana, bienvenido al programa. Encantado de estar aquí. He decidido declararte mi amor desde el principio. Soy fan incondicional de tu trabajo. Ahora, con "El madrileño", me parece lo mejor que has hecho. Estoy en bucle con las canciones. Qué bien, qué alegría. Es un piropo para mí. Si se me nota, ya no pasa nada. Estás en tu mejor momento. "El madrileño" ha partido la pana desde el minuto cero. Se ha convertido en el primer álbum de un artista español en los álbumes más escuchados de la semana a Spotify a nivel mundial. Es una locura, la verdad. Es tu álbum más maduro. Es un trabajo que consolidas. Como tú has dicho, para revivir el cadáver creativo en el que dices que te habías convertido. ¿Por qué te sentías así? Tenía algo en el fondo que me decía que yo era un artista de verdad. Creo que siempre lo he intentado con mayor o menor acierto. Pero había un momento que había mucho discurso vital. Pero había un momento que había mucho discurso y tal. Artísticamente, en el estudio, creo que no estaba al nivel al que yo quería estar. Antes de seguir hablando de "El madrileño", vamos a escuchar algún tema. (Música) "Demasiadas mujeres" es la canción que abre el disco. Menudo temazo. Rinde tributo al pasodoble. Has dicho que este disco es el retrato más espontáneo de tu carrera, y no tocas los temas más habituales del rap, pero tú eres un rapero. ¿Dónde está del rap en tu corazón? Sigue ahí. Cada cierto tiempo pienso que debería ir al estudio. Tiene como algo de deporte de lo del rap. Y la sensación de que puede que ya no estés en forma siempre me llama. Pero puede que "Demasiadas mujeres" sea el tema más... Se parece bastante a un tema de rap. La intención siempre está ahí. Sacamos la guitarra y cantamos al aire bastante. Es lo que hacemos con Víctor. Parte del disco nace de ahí. Si he tomado dos copas, me sale más rapero. Colaboras con artistas veteranos, forman parte de nuestra corazón. De entrada, están alejados de tu espectro musical. Hablamos de Jorge Drexler, de Kiko Veneno, de Niño de Elche, de Calamaro, etc., etc. Les miras a los ojos y recibes su aprobación. Para ti es fundamental para sentirte fuerte y para escribir con ellos. ¿Qué significa para ti como ser humano y como profesional? Yo siempre he creído que necesitaba, o me merecía más bien, un montón de respeto y reconocimiento. Todos los artistas buscamos eso de una u otra forma. Yo pensaba que estaba en el público, en la crítica, en la gente en general. Me di cuenta de que era lo que yo necesitaba. Lo reconozco totalmente. Con el disco lo que me ha pasado es que he ido dejando de tener la necesidad de ese respeto. He estado escribiendo con Kiko en el estudio. He escrito con Andrés. Toda esa gente me ha dado el respeto. El resto de gente me da igual. Aunque vaya mal el disco, ya no puede ir mal. Si yo tengo este tracklist, no me importan los números. No me importa la repercusión de la critica. Ya he estado en Cuba con Elíades. Niño de Elche estuvo aquí sentado también. (Música) Porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando no lo esperaba. Cuando más te quería. Se te fueron las ganas. Son todos temazo todos. Qué maravilla del tema. Qué maravilla de tema. Está mal que lo diga yo. Ahora estás de locura en locura recogiendo el trabajo de muchos años. Muchas horas de ensayo. En cada historia de éxito hay detrás una historia de superación muy grande. 15 años haciendo música. A mí me gusta cuando me dicen lo de que en poco tiempo me he convertido. ¿Cómo que en poco tiempo? Llevo haciendo música... La mitad de tu vida. Yo tengo éxito relativo desde hace cuatro años. Éxito de verdad, desde hace tres. No podíamos hacer la entrevista sin aludir a la portada del disco, que es una belleza. Es muy chula. La ha hecho un artista que se llama Iván Floro. Nos hemos ido a Mataró para que nos cuente cositas. Anda. -Estilo castizo, con aires goyescos, pero mezclado con vanguardia. Detrás de la portada del disco de C. Tangana está el joven pintor Iván Floro. Vive en Mataró. -Yo me seguía con su equipo directivo. -No solo ha hecho la portada, sino que también ha ilustrado varios de sus últimos temas, como el single "Tú me dejaste de querer". O "Comerte entera". Albas salieron en el videoclip. -Este es un descarte de "Demasiadas mujeres". Luego tiramos otras ideas un poco más modernas. Pero guardando un tinte muy oscuro. Al final, acabamos buscando que se le viera la cara. -En su casa, que sirve como estudio, aún conserva la foto de referencia con la que hizo "El madrileño". Hay cuadros dedicados al equipo que trabaja con él. Porque en lo que se ha especializado este joven ha sido en los retratos. Personas que forman parte de su vida, como su hermana, con la que comparte piso. Y, por supuesto, su perro, un dálmata que ha servido de modelo para muchas de sus obras. -Buscar hablar de algo que sucede hoy en día. Me gusta estar en esa polaridad entre tradición y vanguardismo. -Iván Floro comenzó con el street art. En Mataró hay varios de sus murales. Algunos son de encargo, aunque la mayoría se han hecho por diversión. Tiene obras en Badalona, o incluso Italia y California. -Tirando por la misma línea de trabajo de estudio, sacarla de ahí y trabajarlo en gran formato. -Tras señalarle el dedo de C. Tangana, su carrera empieza a tomar impulso. Quédense con el nombre de Iván Floro, el nuevo adalid del retrato. (Música) Qué tío tan majo, ¿no? Es un crack. Define muchas de las intenciones que teníamos yo y todo el equipo creativo cuando sabíamos que iba a salir el disco. Es un acierto la imagen. Yo creo que sí. Queríamos que todo estuviese bien empaquetado. En cuanto empezamos con él... Cuando hizo "Demasiadas mujeres", el primer single, ese lo tengo yo, el original, en mi salón ahora mismo. Con la complicidad de mi querida amiga Bárbara Lennie. Forma parte de esa madurez que hayas contado con Bárbara Lennie para el tema "Comerte entera". (Música) Cuando vi el vídeo, te juro que la llamé y le dije que me parecía lo más. Me gustó mucho. Es una decisión colectiva. Hablamos con un montón de gente, con muchos followers. Cuando conseguimos que Bárbara viniera, estábamos todos nerviosos. Lo hablé con Santos. Le dije... Fíjate que podíamos intentar ser, pero nos sale natural. Escribes los temas con palabras sencillas, directas, nunca te enredas con el lenguaje. Has encontrado tu tono, un tono muy personal que es tuyo. De hecho, te sientes escritor. No sé si tienes pensado escribir un libro. Siempre me he creído más escritor que músico. Siento que ser músico es un camino hacia cosas. Es una época concreta de la historia de España y en unas condiciones muy concretas, que hacen que una generación tenga que enfrentarse a un pasado que le han impuesto, que es el de la posguerra, e inventarse de nuevo. -Es un canto al optimismo. Estos personajes viven con los pies en la tierra de las circunstancias que les van ocurriendo en la vida. Son capaces de reflexionar sobre eso y elegir hacia dóinde quieren ir. y elegir hacia dónde quieren ir. (Música) Segundas oportunidades en la vida. Yo siento que toda mi carrera han sido segunda, la tercera, la cuarta y quinta. No solo por haberlo intentado, sino por cambiar. El éxito como concepto tiene todo. Absolutamente todo. A tu gente, tus emociones, tu percepción de la vida... En los músicos se multiplica. En los músicos crea adicciones. ¿Cómo gestionas la exposición pública? Yo recuerdo partes de mí en las que digo: "Eras un poco subnormal". Yo me acuerdo... Recuerdo comportamientos de mí que no tenían nada que ver con nada que sea yo. Pero tanto tiempo en ese jaleo, y no te das cuenta. Me bastan 20 minutos con mis amigos y con mi familia y uno se siente mejor. ¿Qué queda del chaval adolescente que soñaba con estudiar filosofía? Ahora es el momento en el que más reconciliado estoy con mi etapa adolescente en la que tenía una visión artística de mí, pero que no entendía. Estoy en un momento de mucha tranquilidad. Estoy tranquilo. No me da ninguna presión. C. Tangana, gracias de corazón por todo lo bueno que nos das, que es mucho. Muchas gracias. Es un piropazo. (Música) Ay, la alemana. Tiene 40. Yo, que tengo 30, me la quiero tirar. Y no sé por dónde empezar. (Música) Yo la amaba tanto que habría sacrificado la falange de un dedo por acertar siquiera una sola vez en la vida. No era infrecuente que acabara la fiesta con el primero que me asaltó a la entrada. Habíamos soñado con envejecer juntos. "¡Olvídalo!", me dijo. Siempre he tenido una parte muy espiritual. He vivido mucho de la canción de autor. Me he relacionado con compañeros cantautores, también con compañeros más del mestizaje, pero me siento bastante ajeno a todo muchas veces. Caminando a fuego lento por la ciudad. Todas las cosas que siento. Mira que crece la vida por donde vas. Soy bastante viajero. Ahora estoy viviendo en Murcia. Pasé toda la primera mitad de la pandemia en Buenos Aires, que es donde grabé el disco, y en junio me vine a Murcia y me instalé allí. Vivo en el campo. A volar, a volar. Hinchándome sin alas a volar. Con la savia nueva de Muerdo nos vamos. Y con un deseo, que solo vengan cosas buenas.

Si hay algo por lo que se caracteriza Antón es por su sinceridad y por hacer público gran parte de su proceso creativo. Él mismo confesaba que este proyecto le ha servido para revivir el cadáver creativo en el que aseguraba haberse convertido: “Hubo un momento en el que tenía mucho discurso, pero en el estudio, en el momento de hacer la música, no estaba al nivel al que yo quería estar”.

Lo pocos saben es que, en un principio, este álbum iba a ser de rap, como una vuelta a sus orígenes como Crema. Sin embargo, decidió dar un giro de 180º para sonar a pasodoble, bolero, bachata e incluso a bossa nova. Aun así, El Madrileño no olvida sus raíces: “Cada cierto tiempo me despierto y pienso ‘hoy debería ir al estudio y hacer unas barras’, pero igual estoy desentrenado”.

En el disco, Pucho colabora con los más grandes: Jorge Drexler, Kiko Veneno, Elíades Ochoa, Andrés Calamaro o el Niño de Elche. Eso es innegable. Lo que sí nos ha llamado la atención a todos es que estos artistas parecen estar alejados de su espectro musical, aunque después C. Tangana nos demuestra lo contrario.

“Me di cuenta de que yo necesitaba esto, he estado escribiendo con Kiko en el estudio, he escrito con Andrés, toda esa gente se ha sentado y me ha mirado y dado su respeto. El resto de gente me da igual. Aunque vaya mal el disco ya no puede ir mal, no me importan los números”, explica Pucho.

Pese a su habitual chulería, la historia de C. Tangana es un ejemplo de constancia y superación. “Llevo 15 años haciendo música, y la mayoría del tiempo no he tenido éxito, he estado 12 comiéndome los mocos”, se queja el artista al reconocer que muchos medios aseguran que él lleva poco tiempo en la música.

No solo sus canciones han levantado pasiones, la portada parece que también nos ha conquistado a muchos. Iván Floro (@van_vuu) es el artista detrás de la obra de estilo castizo con aires goyescos mezclados con vanguardia. “Yo me seguía con su equipo directivo en Instagram hasta que un día Pucho me mandó un mensaje pidiéndome hacer algo juntos”, recuerda el pintor.

Además de músico, C. Tangana se siente escritor: “Yo siempre me he sentido que era más escritor que músico, siento que lo de ser músico es solo un camino”. Precisamente ese camino de éxito, trae consigo una exposición pública constante y Pucho lo sabe: “Pasé dos años viajando muchísimo, me acuerdo de comportamientos que tuve que no tienen nada que ver con lo que soy yo, pero pasando tanto tiempo fuera no te das cuenta. Me bastan 20 minutos con mis amigos o mi familia y uno se siente mucho mejor y sabe dónde está el suelo”.

Y, aunque no lo parezca, El Madrileño no está tan lejos de ese chaval del barrio de Puerta del Ángel que soñaba con ser un bohemio. “Yo creo que ahora es el momento en el que más reconciliado estoy con mi etapa adolescente. Estoy desnudo y estoy tranquilo”, concluye.

"Ser una folclórica, eso es lo que yo he querido toda la vida… la Pantoja". (C Tangana en el capítulo “Orígenes” de Mixtape)