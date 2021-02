Â¿Ha sido C.Tangana infiel al rap?: asÃ­ han reaccionado los fans a su Ãºltimo disco

Pucho, Puchito, El Madrileño, Antón o C. Tangana, llámalo X (podríamos decir), pero lo cierto es que el artista parece haber dado con la clave del éxito. Acaba de lanzar su último proyecto al completo: El Madrileño, después de meses con pequeñas señales que se colaban siempre entre lo más visto de Youtube. ¿Podríamos decir eso de que cada vez que Tangana abre la boca sube el pan? Pues sí, podríamos tirar del clásico refranero español igual que él ha optado por dar un giro "clásico" a su música, y ¡ojo!, no solo lo decimos nosotros. Ha sido el propio artista quien ha mencionado que con este último trabajo busca reivindicar la lírica popular.

“Nadie sabe las alegrías q me ha dado hacer este disco y la salud q me ha dejado. Estamos fuera y estoy muy feliz ❤️ Espero q os guste un besito https://t.co/bJLADcho5R “

“yo no sé ni qué cojones hace c tangana ni qué estilo musical es esto pero qué guapo suena la madre que me parió, gracias por esto madrileño“