Si ya pensábamos que lo habíamos visto todo, C. Tangana viene a demostrarnos que aún queda mucho madrileño por delante. Precisamente, ese ha sido el nombre del proyecto del que ya ha confesado sentir que es "el disco de su vida". Y no es para menos: con 14 canciones, solo dos son interpretadas por el artista en solitario. ¿El resultado? Un álbum donde Pucho vuelve a ser el protagonista, pero también la larga lista de compañeros de profesión que aceptaron formar parte de esta aventura.

“Nadie sabe las alegrías q me ha dado hacer este disco y la salud q me ha dejado. Estamos fuera y estoy muy feliz ❤️ Espero q os guste un besito https://t.co/bJLADcho5R “

En mitad de la pandemia, el artista nos sorprendía lanzando "Nunca estoy", un tema melancólico y con un sonido que ya evidenciaba el cambio de registro con el que nos iba a deleitar en sus próximas creaciones. "Demasiadas Mujeres" llegaba para demostrar que los ritmos urbanos pueden casar a la perfección con los más tradicionales de la música popular. Ya lo dijo durante su entrevista a la revista Forbes: "Es algo que llevo madurando desde hace unos tres años y en los últimos doce meses he encontrado la música idónea para ello. Cuando terminé de componer y grabar en Los Ángeles "Un veneno" supe que tenía entre manos algo que se escapaba un poco de todo lo que había hecho hasta ahora. Llevo escuchando música tradicional, no solo de España, sino latina, unos seis años. Quiero decir empapándome de ella, intentando indagar en ella de la misma forma con que a los 16 años intentaba indagar en el rap clásico".

Marcando récords: "Tú me dejaste de querer" supera todas las expectativas

Si poco a poco fuimos comprobando cómo iba in crescendo el ritmo de views de todos los videoclips que ponía a nuestra disposición, C. Tangana alcanzó el cúlmen cuando nos sorprendió lanzando "Tú me dejaste de querer" junto a La Húngara y Niño de Elche. El posible guiño a Rosalía trajo consigo multitud de teorías tras su estreno: ¿Era real que hacía alusión a ella? ¿O fue solo fruto de las ganas que existen de volver a verles juntos sobre el escenario?

“ROSALIA : “ Poco a poco ya no te necesitaba ”

C Tangana : “ Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba “ pic.twitter.com/lNt96hOfZo“ — - O �� (@OSCAARPEREZ1) November 5, 2020

Sea como fuere, su collab se coló entre los temas con más escuchas en Spotify y su videoclip supera con holgura las 88 millones de reproducciones. Un hito que supuso no solo su regreso por todo lo alto, sino la consolidación de una carrera que lleva años defendiendo y que, gracias a El Madrileño, le ha permitido seguir experimentando y desarrollar un álbum que le llevó cerca de tres años componer.