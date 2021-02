Si aún no habías asumido la cantidad de colaboraciones que se vienen con El Madrileño, C. Tangana se ha propuesto reducir la espera lanzando dos de ellas. Aunque solo quedan unos días para que escuchemos al fin su nuevo proyecto discográfico, Puchito ha sorprendido a sus seguidores con la publicación de "Nominao" y "Hong Kong", dos de las canciones que interpreta junto a Jorge Drexler y Andrés Calamaro, respectivamente.

En un intento por dar protagonismo a las voces que se unen a él, C. Tangana cede gran parte del tema a un Jorge Drexler que se muestra completamente entregado y cómodo durante el rodaje. Un sonido que relacionamos algo más con el que el madrileño ha venido presentándonos en los últimos meses y bajo una estética que, como veremos a continuación, mucho tiene que ver con la que representa el aura de "Hong Kong". De hecho, ambos vídeos comparten dos localizaciones: un ascensor y un club nocturno. Y por si fuera poco, tanto Andrés Calamaro como Jorge Drexler están presentes en los dos videoclips. ¿Habrá una simbiosis similar en otra de las 14 canciones que forman su álbum?

Y como no podía ser de otra manera, las redes sociales no han tardado en manifestar su agrado ante los dos últimos avances de su disco. Argumentos a favor y en contra de su nuevo sonido, pero todos basados en el respeto y admiración ante un artista que tomó la decisión de experimentar y, en sus propias palabras, "hacer lo que me dé la gana" después de varios años estudiando, componiendo y creando el proyecto más ambicioso de toda su trayectoria profesional.

A pesar de que ambos lanzamientos se encuentran en el top 5 de las tendencias de YouTube , fue sin duda la collab junto a Andrés Calamaro la que despertó el asombro de sus seguidores. ¿El motivo? El toque de rock -aunque con autotune presente- que da a los cuatro minutos que dura esta fusión. Una unión que si ya sorprendió cuando se anunció públicamente , no ha pasado desapercibida ante un público que comprobó no solo el hilo conductor que lo vinculaba a " Nominao " para completar la historia, sino también la valentía de un C. Tangana dispuesto a arriesgar en lo que ya considera "el disco de su vida".

Letra de "Nominao" - C. Tangana y Jorge Drexler

Esto no es más que otro sarao.

En el que te has colao.

Con un traje alquilao.

Ni siquiera me han nominao.

Cuando paso a su lao.

Qué coño le ha pasao.

Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte.

Antes estabas al dente. Pisabas mucho más fuerte (x2).

No hace tanto que tenías la portada.

En tu teta mi frase tatuada.

Ahora tengo que esperar en la entrada.

Ya no hay VIP ni mesa reservada.

Ya no, ya no, ya no.

La gente piensa en ti como algo que pasó.

Delirios de grandeza, sueños de ambición.

Cómo era que empezaba mi última canción.

Esto no es más que otro sarao.

En el que te has colao.

Con un traje alquilao.

Ni siquiera me han nominao.

Cuando paso a su lao.

Qué coño le ha pasao.

Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte.

Antes estabas al dente. Pisabas mucho más fuerte (x2).

Un mueble en mitad de la pista.

Expectativas las justas.

Número uno en las listas.

Siete de abril dos mil nunca.

Un mueble en mitad de la pista.

Expectativas las justas.

Número uno en las listas.

El siete de abril dos mil nunca.

Qué coño me ha pasao (x4).

Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte.

Antes estabas al dente. Pisabas mucho más fuerte (x2).