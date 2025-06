Así es Casa Carvajal, el escenario escogido por C. Tangana para el videoclip de "Comerte Entera"

Álvaro Santos, conocido popularmente como Santos Bacana, no es solo uno de los directores habituales de los videoclips de C. Tangana. Afincado en California, también es uno de los fundadores de Little Spain, el proyecto español más prometedor con sede en Los Ángeles. Como su propio nombre indica, un pequeño trozo de España casi siempre está presente en cada uno de sus proyectos. El último llega de la mano de Puchito en "Comerte Entera", una producción audiovisual que de nuevo corrió a cargo del cineasta y que nos descubrió uno de los elementos más emblemáticos de la arquitectura nacional: la Casa Carvajal.

"Nos conocimos en Las Vegas durante los Latin Grammy de 2016 a través de Rogelio González, director y gran amigo de ambos. Desde entonces, los tres hemos ido compartiendo ideas y feedback en todo lo que hacemos. Soy un enorme fan de su vertiente urbana desde el principio, por ese motivo me asocié más a su acercamiento a la música tradicional, razón también por la que terminé escribiendo "Un veneno" junto a él", indicaba Bacana durante una entrevista. Unas palabras que evidencian la gran sintonía que rodea su relación y la capacidad de arriesgar con unos escenarios poco conocidos, alejados del público general y que dotan de exclusividad un videoclip que podría ser el último antes del lanzamiento de El Madrileño, el próximo trabajo discográfico de C. Tangana.

Arquitectura brutalista de los años 60 Construida en 1965 y premiada con el Fritz Schumacher, la Casa Carvajal ha pasado de ser un bien infranqueable a estar abierto a todo aquel que quiera visitar uno de los símbolos por excelencia de nuestra arquitectura. Fue construida por el catalán Javier Carvajal, y a diferencia de lo que muchos piensan, ya ha sido escenario para alguna que otra película, como La Madriguera. Un detalle que no ha pasado despercibido en redes sociales y que han devuelto al inmueble a la actualidad. ““ Aunque parezca estar alejada de cualquier punto urbano, lo cierto es que la vivienda se encuentra en Somosaguas (Pozuelo de Alarcón), una de las urbanizaciones más exclusivas y caras del país. El arquitecto la construyó como residencia familiar a mediados de la década de los 60, y tras diez años en su poder, fue pasando de mano en mano hasta llegar a ser lo que es hoy: un set de rodaje para todo aquel que pueda permitirse su alquiler. Según la web donde ofrecen el espacio, pasar una jornada en su interior podría oscilar entre los 800 y 1.500 euros. Una localización a tan solo 15 kilómetros del centro de Madrid con capacidad para, según el site, entre 1 y 60 asistentes. Pero si tu economía te lo permite, también podrías hacer con ella por un cuatro millones de euros, el precio fijado para su venta.