C. Tangana se pronuncia sobre la supuesta colaboración junto a Aitana: "Del estudio salió algo, pero ella no se atrevió a sacarlo"

Parece que las pocas horas que quedan para finalizar 2020 están dando de sí. Y sino que se lo digan a Aitana y C. Tangana. Ambos han visto cómo los últimos meses los han alzado como los artistas más escuchados en nuestro país. El lanzamiento de "Tú me dejaste de querer" de Puchito junto a La Húngara y El Niño de Elche y la publicación de 11 Razones, el nuevo disco de la extriunfita, los han consagrado de tal manera que, durante el último día del año, sus fans están pidiendo a gritos su unión: quieren que la colaboración que grabaron dé la luz en los próximos días.

Aunque todo parece apuntar a que la maqueta ya quedó grabada tras su encuentro en los estudios, ha sido El Madrileño quien ha confesado en una entrevista el punto en el que se encuentra su collab: “Yo solo he estado una vez en el estudio con Aitana. Ya fue hace un rato. Salió algo pero ella no se atrevió a sacarlo. Nos hemos visto muchas otras veces. Hago un llamamiento a sus fans para que le animen a arriesgarse. Su nuevo proyecto me parece muy, muy bueno”. BOOM. La pelota está en el tejado de la catalana, así que sus seguidores rápidamente los convirtieron en trending topic para alzar su voz y pedir, de una vez por todas, que esa canción sea al fin una realidad en nuestros dispositivos.