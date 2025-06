Aitana Ocaña, del amor irracional a la ruptura y el olvido: así es la historia de '11 Razones', un canto a la libertad y a quererse a uno mismo

Hace "solo" tres años desde que salió de la Academia de OT 2017 y se lanzó al mercado discográfico con el miedo, la incertidumbre y las continuas dudas que eso conlleva. Aitana tiene 20 años, pero en pleno 2020 ha decidido arriesgar y sacar a la luz un disco que llevaba componiendo desde hace meses. 11 Razones es el título que recoge una historia que bien podría definirse como "proceso de desamor": comienza relatando el sentimiento tan irracional que nos embriaga las primeras veces, pasa a contarnos el sufrimiento que conlleva no encajar y evitar enfrentarse a una ruptura para, finalmente, decirnos empoderada y cargada de energía que se puede salir adelante con el amor que debemos profesarnos a nosotros mismos.

Ya nos lo adelantó en exclusiva cuando durante la cuarentena confesó que su nuevo lanzamiento iba a ser "muy de los años 2000": "Va a ser muy de la era de Avril Lavgine, al estilo de lo que me habéis escuchado en "+" con Cali y el Dandee". Y dicho y hecho, analizamos uno a uno los temas que conforman este salto hacia su nuevo estilo.

Del amor irracional a la ruptura y el olvido

"No te has ido y ya te extraño" es el tema que da comienzo al álbum. Un título ya de por sí sugerente y que supone toda una declaración de intenciones. "Yo te confieso que me haces daño. Tú no te has ido y ya te extraño", comienza una Aitana convencida de que el dolor que supone aguantar lo inaguantable compensa. Porque como ÉL no hay dos. O eso cree en un principio hasta que confiesa "Yo me guardé el dolor y lo disfrazaba de amor". Bien, ya tenemos la primera fase: la negación.

"Menos" es el primero de los cinco títulos referentes a los signos matemáticos. Esta vez la interpreta junto a Álvaro Díaz y Pole, la primera de las múltiples colaboraciones del disco. Aquí vuelve ese manido "ni contigo ni sin ti" a través de una conversación que mantienen entre los tres. La expareja se echa de menos, pero Aitana parece darse cuenta de que uno no puede luchar contra aquello que no funciona. "Te voy a amar, pero menos. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo pensar? ¿Por qué no puedo ni decir tu nombre?". Recogemos al vuelo la segunda fase: la ira. Bienvenidos a los primeros días tras una ruptura sentimental.

"Estupidez" vuelve a hacer hincapié en la cantidad de locuras que uno puede llegar a hacer cuando está enamorado. Porque en eso consiste la hormona del amor -aka oxitocina-, ¿no? En perder algo de juicio y primar unos sentimientos que puede que aún no estén del todo asentados. Beret es el encargado de dar voz a la parte masculina con frases como "Vivir tu vida sin ser tu dueño. De amarnos como si fuéramos pequeños. Querer es eso". Y claro, Aitana no puede sino ceder diciendo "Quiero volver a vernos otra vez. Querernos al derecho y al revés". Que tire la primera piedra quien no haya dado alguna vez una segunda oportunidad. Y aquí tenemos el tercer elemento: la negociación.