C. Tangana anuncia el lanzamiento de "Comerte Entera" y se pronuncia ante la polémica sobre Rosalía: "Siempre vi en ella lo que ahora es"

Solo han pasado unas semanas desde que C. Tangana confesara públicamente que estuvo obsesionado con Rosalía hace un lustro, pero parece que ha encontrado la oportunidad de resarcirse de las desafortunadas declaraciones que realizó sobre su éxito en los últimos meses. Ya lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter, un lugar donde el artista no suele entrar en polémica. Pero Puchito tuvo que parar la oleada de mensajes que cargaban contra él por considerar que desprestigiaba la trayectoria de la creadora de El Mal Querer.

“Siempre vi en Rosalía lo que ahora es”, comenzaba El Madrileño durante una entrevista concedida a ICON. “Recuerdo que estaba en el trabajo, mirando vídeos y de repente vi una bulería que tenía y me quedé flipando. Me metí en su Instagram y flipé aún más por el contraste. Tenía una estética urbana con un punto arty. Y yo pensaba: "Esto no existe en el mainstream en España". Yo siempre confié en que iba a ser tan grande como Lola Flores", concluía. Unas palabras que parecen poner fin a una controversia que ha acabado con el unfollow entre ambos artistas. ¿Habrá vuelta atrás y volverán al buen rollo del que siempre hicieron alarde?

"Comerte Entera", el nuevo proyecto de El Madrileño Después del éxito obtenido con "Tú me dejaste de querer", C. Tangana sigue en su empeño por demostrar que la nueva música que está creando va a seguir dando de qué hablar. Empezando por el nombre: "Comerte Entera". Toda una declaración de intenciones que ejemplifica publicando una playlist con algunos de los sonidos que, según el artista, sirvieron de inspiración para su nuevo lanzamiento. Un tracklist que va desde Joao Gilberto hasta Chico Buarque pasando por Estopa, Antonio González, Rita Payés, Rodrigo Amarante, Caetano Veloso o Ketama. ¿Obtendrá el mismo impacto que sus anteriores proyectos? Aunque aún se desconoce su contenido, las últimas entrevistas de Puchito dejan entrever lo presente que tiene el papel de la mujer en la sociedad. "Todos nos hemos hecho un curso intensivo de feminismo en los últimos dos años. Éramos unos machitos que no entendíamos lo que pasaba alrededor. Creo que lo políticamente correcto es una imposición y lo odio. Pero el feminismo es otra cosa”, indicaba el intérprete. Tras hacer un claro guiño a Rosalía -aunque nunca confirmado por su autor- en "Demasiadas mujeres" y "Tú me dejaste de querer", ya son muchos los que esperan con cierta intriga el nuevo videoclip de "Comerte Entera". ¿Volverá a aparecer una figura similar a la catalana? ¿Habrá más guiños hacia ella? ¿O tan solo es fruto de la imaginación de quienes quieren ver donde no hay? ““