Directo, experimental y con Bárbara Lennie como protagonista: así es "Comerte entera", el nuevo tema de C. Tangana

"Escribí esta canción hace dos años con Víctor Martínez". Con estas palabras, C. Tangana anunciaba "Comerte Entera", un lanzamiento que viene después del éxito cosechado con "Demasiadas Mujeres" y "Tú me dejaste de querer". Dos canciones que lo han alzado como uno de los artistas más importantes dentro de la música urbana y que, de nuevo, vuelve a sorprender con lo experimental de sus sonidos.

El nombre, que ya de por sí es toda una declaración de intenciones, es tan solo el contenedor que alberga ritmos tan diferentes como los de Joao Gilberto, Chico Buarque, Estopa, Rita Payés, Caetano Veloso o Ketama. Cantantes que el propio Puchito incluyó en su playlist para hacernos entender de dónde procede la inspiración que ha dado vida a su nuevo proyecto y que ha materializado gracias a la intervención de Toquinho, un famoso guitarrista y cantautor brasileño.

Una de las cosas que más llamó la atención fue la participación de Bárbara Lennie. La actriz, que sigue disfrutando del éxito cosechado con El desorden que dejas, encarna a la figura femenina que tanta presencia suele obtener en los videoclips del madrileño. En "Demasiadas Mujeres", C. Tangana empleó a una actriz con el mismo físico que Rosalía -morena, pelo largo y vestido rojo-, mientras que los usuarios de las redes sociales lanzaban sus respectivas hipótesis ante la estética de "Tú me dejaste de querer".

"Es algo que llevo madurando desde hace unos tres años y en los últimos doce meses he encontrado la música idónea para ello . Cuando terminé de componer y grabar en Los Ángeles "Un veneno" (compuesta en 2018 y en la que colabora el Niño de Elche) supe que tenía entre manos algo que se escapaba un poco de todo lo que había hecho hasta ahora . Llevo escuchando música tradicional, no solo de España, sino latina, unos seis años. Quiero decir empapándome de ella, intentando indagar en ella de la misma forma con que a los 16 años intentaba indagar en el rap clásico", indicaba.

Estamos acostumbrados a que durante el proceso de creación de un álbum, sean varios los artistas que deciden abandonar momentáneamente sus redes sociales para alejarse del foco mediático. Y así ocurrió con C. Tangana. Desde que en plena cuarentena lanzase el tema "Nunca Estoy", el madrileño desapareció de Twitter e Instagram durante unos meses . No hubo explicación, pero ahora sabemos que pudo deberse al trabajo incansable de un disco que está a la vuelta de la esquina.

"Pues claro que siento ese miedo"

A pesar de romper todos los récords de Spotify España superando el millón y medio de escuchas en 24 horas y colándose en el Top 50 mundial, "Tú me dejate de querer" no fue un camino de rosas para Puchito. Junto a La Húngara y El Niño de Elche, El Madrileño publicó un auténtico himno, pero no sin antes padecer algún que otro contratiempo durante su estreno.

"El jueves a las 00h salía mi tema, que yo decía que era el más top de mi trayectoria. Pero ese día, a las tres metían a mi madre en quirófano y yo tenía que estar en plan "lo vamos a petar", aunque a la vez estaba pendiente de ella. Ha salido hoy del hospital, justo hace un ratito. He estado todo este tiempo sin verla y recibiendo sus audios, pero ahora ya estoy más relajado". Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y que se ganaron el aplauso de unos seguidores que vivieron de cerca el esperado lanzamiento y que desconocían por completo las emociones que se encontraban tras él.

Y estas emociones, lejos de huir de ellas, quiso dejarlas más que patentes en un manifiesto que realizó antes de comenzar a cambiar el rumbo de su trayectoria profesional. "Pues claro que siento ese miedo. Y el día que no sienta ese miedo que me den por el culo y me muera. O sea, si tu quieres hacer algo que merezca la pena, si quieres hacer algo que se le salten las lágrimas, pues entonces te tienes que arriesgar y tirar hacia delante. ¿Tú crees que no he pensado ya 100.000 veces que no hay un camino ya hecho por el cual yo podía ir? Si realmente quieres hacer algo dentro de 10 años y para los chavales y toda esta mierda que se supone que es la ambición esa que tenemos todos... No solo los putos números, a llorar a la llorería, eso es lo que toca".