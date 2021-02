"El disco de mi vida". Así ha definido C. Tangana en más de una ocasión a El Madrileño, su último proyecto discográfico. Hace unos días desvelaba todas las colaboraciones que llegarían tras su lanzamiento, así que medio país abría su calendario para fijar el día exacto de su publicación: 24 de febrero. Una fecha que anunció con varias semanas de antelación y que, a escasos días de llegar a ella, Puchito ha aprovechado para ofrecer lo que podría ser el último adelanto de su álbum.

Junto a Andrés Calamaro, C. Tangana aparece en un ascensor donde tienen una conversación aparentemente inofensiva, pero que podría desvelar algún que otro detalle de lo que está por venir. "Vamos arriba a despejarnos un poco, que ha sido una noche larga. Toca bien Jorge, ¿eh? Es demasiado bueno el cabrón, a veces da un poco de rabia", indicaba el intérprete de "Llorando en la limo" haciendo referencia a Jorge Drexler. Unas imágenes que, aunque a muchos les han parecido extrañas, han desatado una oleada de hype que evidencia las ganas que tenemos de poder escuchar, al fin, el proyecto en el que tanto tiempo ha estado trabajando.

"Jugo de tomate frío. Mi viejo tenía un Alfa 156 en el que durante una época solo sonaban dos discos en español: Frontera y Honestidad Brutal. Podéis imaginar lo que supone para el joven Crema haber metido a estos dos bestias al estudio. El martes a medianoche partimos el bacalao", apuntaba en su perfil de Instagram.

Siguiendo fiel a su estilo, Puchito no hizo alarde de un gran diseño para mostrarnos la lista de temas que conformarán su álbum. Una servilleta de bar y las canciones escritas a mano fueron suficiente para que la publicación se viralizara rápidamente. ¿El motivo? No solo ser uno de los trabajos más ambiciosos del artista, sino haberse convertido en uno de los más esperados gracias a las colaboraciones con las que sorprendió a todos sus seguidores.

"Es algo que llevo madurando desde hace unos tres años"

Si pensábamos que el nuevo proyecto de C. Tangana había sido consecuencia de unos cuantos meses de trabajo, estábamos equivocados. En alguna que otra ocasión, el artista confesó que llevaba varios años trabajando en una nueva marca que traería consigo un estilo completamente diferente al que nos tenía acostumbrados. "Pues claro que siento ese miedo. Y el día que no sienta ese miedo que me den por el culo y me muera. O sea, si tu quieres hacer algo que merezca la pena, si quieres hacer algo que se le salten las lágrimas, pues entonces te tienes que arriesgar y tirar hacia delante. ¿Tú crees que no he pensado ya 100.000 veces que no hay un camino ya hecho por el cual yo podía ir? Si realmente quieres hacer algo dentro de 10 años y para los chavales y toda esta mierda que se supone que es la ambición esa que tenemos todos... No solo los putos números, a llorar a la llorería, eso es lo que toca". Claro y conciso, así lanzaba estas palabras en sus redes sociales ante la atenta mirada del millón de usuarios que sigue día a día su actividad profesional.

"Pensé que para ser relevante lo mejor que puedes hacer es tener una perspectiva única. Algo que nadie te pueda copiar porque solo te pertenece a ti. Ese me parece el reto. Esa es la búsqueda. Pensar que eres tú y solo tú y avanzar", continuaba explicando en una entrevista. "Es algo que llevo madurando desde hace unos tres años y en los últimos doce meses he encontrado la música idónea para ello. Cuando terminé de componer y grabar en Los Ángeles "Un veneno" (compuesta en 2018 y en la que colabora el Niño de Elche) supe que tenía entre manos algo que se escapaba un poco de todo lo que había hecho hasta ahora. Llevo escuchando música tradicional, no solo de España, sino latina, unos seis años. Quiero decir empapándome de ella, intentando indagar en ella de la misma forma con que a los 16 años intentaba indagar en el rap clásico", concluía conciso. Así que a escasas horas de su lanzamiento, solo podemos saciar nuesstras ganas escuchando los sencillos que han servido de aperitivo para lo que ya considera "el disco de su vida".

Aunque el rapero aún no ha confirmado esta información, varios medios apuntan a que debutará como actor en la película dirigida por Isaki Lacuesta sobre el atentado en la sala Bataclan de París. Natalia de Molina, Alba Guilera y Quim Gutiérrez completarían el reparto de un rodaje que se habría iniciado el pasado 8 de febrero en Barcelona. ¿Nos sorprenderá con algún que otro clip de las grabaciones en los próximos días?