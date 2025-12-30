Dos turistas españoles mueren y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Dos turistas de nacionalidad española han fallecido y otros dos se encuentran hospitalizados tras sufrir un accidente de tráfico en Arabia Saudí. Según la Delegación del Gobierno en Cataluña, las personas fallecidas y las heridas son catalanas.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman a RTVE este suceso. Según estas mismas fuentes, la embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y en contacto con las autoridades locales.

Según las primeras informaciones, los fallecidos serían un hombre y una mujer. Sobre los heridos, se trataría de un hombre, que se encuentra en estado grave, y una mujer, que estaría leve.

Los cuatro turistas españoles eran dos parejas que se encontraban haciendo un viaje juntos cuando han sufrido un accidente a unos 1.000 kilómetros de Riad, la capital de Arabia Saudí. En estos momentos ya se investiga lo sucedido.