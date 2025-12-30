Dos turistas españoles mueren y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí
- La embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados
- Los cuatro se encontraban de viaje cuando han sufrido un accidente que se está investigando
Dos turistas de nacionalidad española han fallecido y otros dos se encuentran hospitalizados tras sufrir un accidente de tráfico en Arabia Saudí. Según la Delegación del Gobierno en Cataluña, las personas fallecidas y las heridas son catalanas.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman a RTVE este suceso. Según estas mismas fuentes, la embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y en contacto con las autoridades locales.
Según las primeras informaciones, los fallecidos serían un hombre y una mujer. Sobre los heridos, se trataría de un hombre, que se encuentra en estado grave, y una mujer, que estaría leve.
Los cuatro turistas españoles eran dos parejas que se encontraban haciendo un viaje juntos cuando han sufrido un accidente a unos 1.000 kilómetros de Riad, la capital de Arabia Saudí. En estos momentos ya se investiga lo sucedido.
Condolencias a los familiares
El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha sido el primero en mostrar las condolencias a los familiares de las dos personas fallecidas. "Lamento profundamente la noticia de la muerte de dos personas y seguimos el estado de salud de los dos heridos, con lesiones de diversa consideración a la espera de un diagnóstico más precioso", ha informado en la red social X.
Prieto también ha remarcado que la delegación está en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores tras el accidente. "Desgracias como estas siempre son sobrecogedoras", ha remarcado el delegado en Cataluña.