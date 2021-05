SI ya de por sí nos encantan los viernes, saber que es el día por excelencia de los estrenos musicales hace que los alabemos aún más. Y sino que se lo digan a Rauw Alejandro. El puertorriqueño sorprendía hace unos días con un cambio de look que ha sido el precedente de la nueva música con la que parece querer sorprendernos. "Todo de ti" es su nuevo tema, una canción que recupera sonidos más alejados de lo que venía haciendo hasta el momento y que ha copado la conversación social durante horas tras su lanzamiento. ¿Será el inicio de una nueva etapa profesional para el intérprete de "La Nota"?

Pero si hablamos de sorpresas, no podemos pasar por alto el último anuncio de Rosalía. A través de un bombazo en redes sociales -como ha venido haciendo con sus últimas colaboraciones-, la catalana publicaba el cariño y la ilusión que había puesto en "Nothing's Special", su tema junto a Oneohtrix Point Never. También lo hicieron BTS con su esperadísimo "Butter". El grupo de K-Pop más famoso del mundo llevaba días alimentando el hype de un fandom que no veía el momento de escuchar su último proyecto. Una canción que, en menos de cinco horas, ha conseguido superar los 34 millones de streams en YouTube.

El regreso de Jonas Brothers junto a Marshmello en "Leave before you love me" también ha sido noticia esta semana. Nick, Joe y Kevin no solo publicaron que su regreso a los estudios estaba a la vuelta de la esquina, sino que han puesto en marcha una gira por EEUU que les hará recorrer el país hasta septiembre de 2021. Y si tienes ganas de más, no te pierdas el lanzamiento de Lil Nas X con "Sun goes down"; Keen Levy y su "Eres tú"; Álvaro Soler y "Si te vas"; Tokischa y Nino Freestyle con "MALA"; o el especial Operación Triunfo con lo nuevo de Eva B ("Sonar") y NIA ("Arrebatao"). Dale al play y... ¡disfruta!

Rauw Alejandro - "Todo de ti"

Rosalía y Oneohtrix Point Never - "Nothing's Special"

Lil Nas X - "Sun goes down"

Keen Levy - "Eres tú"

Álvaro Soler - "Si te vas"

Marshmello y Jonas Brothers - "Leave before you love me"

Tokischa y Nino Freestyle - "MALA"

BTS - "Butter"

Eva B - "Sonar"