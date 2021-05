Rosalía ha sorprendido a sus seguidores con una colaboración sorpresa: "Nothing's Special". Se trata de una nueva canción junto a Oneohtrix Point Never, alias de Daniel Lopatin, un músico experimental que además ha colaborado con The Weeknd, FKA Twigs, Anohni, Ishmael Butler o Tim Hecker. La catalana le ha dedicado unas palabras en sus redes sociales en donde agradece al artista su amistad con la versión en español de una de sus canciones.

"Daniel! Dios! Me acuerdo de cuando nos conocimos en navidades de 2018 y a partir de ahí nos hicimos amigos y empezamos a hacer música juntos. Hoy celebro tu música cantando una de tus canciones porque siempre te he admirado, la energía de tus temas, la bravura y tu punto de vista en la música. Además, eres una de las personas más graciosas y brillantes que he conocido en mi vida, en serio! Qué ganas tengo de hacer más música juntos :)", ha escrito Rosalía en su cuenta de Twitter.

Rosalía y Oneohtrix Point Never Instagram

¿Ha vuelto Rosalía a España? Y es que la del "Malamente" llevaba un tiempo sin sacar nada nuevo; sus fans ya echaban de menos otro temazo y este mismo 19 de mayo se ha hecho realidad (y además por sorpresa). Desde los inicios de la pandemia, Rosalía lleva en Miami trabajando en algún proyecto importante, pero la hora de publicación del tuit, que coincide con la española, ha hecho sonar las alarmas de sus seguidores más aférrimos. ¿Ha vuelto Rosalía a España por algún motivo en especial relacionado con la música? “ROSALÍA ESTÁ EN ESPAÑA MIRAD LA HORA https://t.co/is92ZYdslL“ — gesus (@gesusgrande) May 19, 2021 El hype ya está por las nubes y más desde su última canción del 21 de enero, fecha en la que Rosalía y Billie Eillish colaboraron juntas en "Lo Vas a Olvidar", que pertenece a la banda sonora de la serie de HBO, Euphoria. Algo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores es el estilo de este nuevo "Nothing's Special", que recuerda mucho al sonido experimental de "Lo Vas a Olvidar" y que alimenta la sospecha de que Rosalía seguirá por esta línea musical en futuros proyectos.