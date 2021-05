Imparable y poderosa. Así podemos definir a una Tini Stoessel que vuelve a la carga con "Miénteme", su nuevo tema junto a María Becerra. Ya colaboraron juntas cuando lanzaron el remix de "High" junto a Lola Indigo, pero ahora y después de unos meses de descanso, la argentina regresa al panorama musical para desvelar todo lo que se esconde detrás de su nuevo proyecto. ¿En qué momento profesional se encuentra? ¿Con quién le gustaría forjar su próxima colaboración? ¿Cómo fue trabajar con una artista que a la par es su amiga? No te pierdas todo lo que nos contó durante la charla que mantuvo con PlayzTrends.

Con “Fresa” decías que querías que fuera un tema fresco y que no tuviera tanta información. Que fuera más para bailar y distraerse. ¿Te ha pasado un poco con “Miénteme”?

Tini: Con "Miénteme" la verdad es que en cuanto a sonido es más pesado que "Fresa". La anterior sí, tienes razón. A nivel musical quería algo más liviano y un reguetón más liviano. Pero creo que "Miénteme" tiene como más información. Es como la prima hermana de 22 que para empezar esta nueva era fue como "vale, soy la misma pero cambiaron un montón de cosas en este año que acabo de vivir después de haber lanzado mi último álbum". Fue un crecimiento brutal porque vuelve a ser una cumbia fusionada con el reguetón. Esta vez de la mano de María, que ya trabajamos juntas en "High" y nos hicimos súper amigas. Nos entendemos mucho y estoy muy feliz de que seamos dos argentinas y que hayamos conseguido todo esto con la canción. Está siendo como muy genuino, porque la gente de verdad está escuchando la canción porque le divierte. También están haciendo el challenge que inventamos para TikTok y toda la gente se volcó con él. Se empezaron a dar un montón de cosas donde la gente se conectó muchísimo.

Tini: Yo estuve durante mucho tiempo, desde "Fresa" y "22" lanzando mucha música, pero necesitaba un tiempo para volver a conectar conmigo y con un montón de cosas que me venían pasando. También darme ese espacio a mí para lanzar una canción y realmente sentirlo. Y así fue. Fueron casi seis meses como medio de silencio, porque no saqué canciones en ese periodo. Volver con "Miénteme", que es un tema súper explosivo y divertido para bailarla... creo que sirve para cualquier momento del día y eso también está buenísimo. Creo que siempre lo que sucede con las canciones es indescifrables porque uno no sabe lo que va a suceder. Pero cuando pasa que la gente conecta y en todas partes del mundo... es una satisfacción súper hermosa.

"Yo no sé qué me pasa pero hoy quiero pasarme de la raya" es una de las frases de "Miénteme". ¿Crees que todos ahora estamos un poco así? ¿Dispuestos a arriesgar y a no pensar tanto en el "qué dirán"?

Tini: ¿Sabes qué pasa? Creo que habla de vivir el momento y está como sobrevalorada la frase, porque realmente se dijo mucho y se seguirá diciendo, pero realmente llevarlo a la acción y dejarse llevar por el momento para no pensar en el mañana es complicado. Lo único que tenemos es vos y yo hablando ahora mismo. A veces uno como que piensa de más y es como "ya está, listo. Me gustas, te gusto, somos amigos. No quiero más que estar pasándola bien en este momento". Va un poco por ahí el feeling.

"No estamos aquí para competir o ver quién es mejor o peor"

¿Cómo fue trabajar con María Becerra? Porque ya habías colaborado con ella en el remix de “High” y además sois amigas. Tini: Es muy hermoso. Con María es distinto, porque va más allá de hacer música juntas y conectarnos. También coincidimos como seres humanos y como personas. Es muy lindo encontrarte con gente con la que de repente compartes la forma de ver la vida y la misma energía. Es algo genial y que la gente lo siente y por eso también conectan con la canción. A través de mostrar la buenísima conexión que tenemos pasa esto. Recuerdo que el día del estreno hicimos un live desde casa, cantamos unos temas y se dio todo tan natural y llevándonos tan bien, que el público nota el vínculo. También queríamos mostrar esto dentro de la industria: no estamos aquí para competir o para ver quién es mejor o peor, sino que simplemente amamos lo que hacemos y compartimos esa pasión. Demostrar eso en cualquier ámbito de la vida es un lindo mensaje. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de tini (@tinistoessel)“ “ Tini: Ahora con Lola Indigo tengo un tema que va a salir dentro de poco. Lo estoy contando porque ella lo contó, por eso me siento ahí tranquila de poder decirlo (ríe). Es una mujer que admiro mucho como la forma y la fuerza que tiene al hacer todo lo que hace y cómo lo encara. Creo que tiene una potencia que te inspira mucho y que te transmite eso. Así que feliz de estar compartiendo este nuevo proyecto con ella. Belinda también contó que va a estar, así que vamos a hacer una canción que yo creo que a la gente le va a gustar. El videoclip tiene una estética brutal y la letra tiene un mensaje súper claro… ¿Eres consciente de que estás siendo un altavoz para todas las mujeres que alguna vez han pasado por situaciones así? Tini: A mí me pasa con los artistas que admiro, que muchas veces quiero ir más allá de escuchar su música y oírlos durante alguna entrevista. Creo que está bueno tener eso en mente, porque es importante tener una responsabilidad en ese sentido. Pero también no ponerte lazos de más. Todos somos seres humanos y vinimos a este mundo aprender. También está bueno darle el lugar al artista porque también está expuesto a equivocarse. No dejamos de ser personas y a la hora de sacar una canción o de decir algo, también puedo estar equivocada y aprender de ese error. Empecé a entender eso a lo largo del tiempo y conseguí relajarme en ese sentido para decir "vale, yo también vine a aprender, como todos". También está bueno dejar de meter tanta presión al artista para que siempre transmita el mensaje perfecto y correcto, porque también estamos aprendiendo. Tini: La pandemia hizo que todos nos quedásemos como... ¿qué ha pasado? De repente las expectativas de futuro se bajaron mucho y nos dimos cuenta de que hay que disfrutar lo que tenemos hoy, porque quizás mañana cambien todas las cosas. Creo que fue un aprendizaje para todos y también en lo personal. Es como lo que te venía contando, que fue un crecimiento increíble en mí porque me encontré en momentos súper tristes en muchos aspectos. Pero siempre de esas crisis emocionales o existenciales que uno tiene, de cara al futuro lo terminas agradeciendo. Porque dices "guau, todas las cosas que saqué de esa mierda...". Siento que en ese sentido tuve un crecimiento espiritual y personal muy grande. La última vez que nos vimos me contabas que tu padre siempre te decía de pequeña que no hay nada más importante que acostarse con la conciencia tranquila. A día de hoy, ¿sigues cumpliéndolo? Tini: Es algo que estoy llevándolo a la práctica. Creo que muchas veces el hecho de la "no comunicación" genera que uno a veces diga: "estoy diciéndolo, pero no como quiero". La comunicación entre las personas es una de las cosas más importantes. En ese sentido, cuando la hay y cuando uno se siente libre de poder decir la verdad es ahí cuando realmente uno se puede ir a dormir tranquilo porque no tiene nada que esconder.