Ambkor, referencia del rap sentimental en español, arranca su proyecto más ambicioso hasta la fecha con la publicación de "Hola y Adiós", el adelanto de su nuevo y próximo álbum, Nudos, que verá la luz en octubre de 2021. Tras meses de silencio, el rapero catalán vuelve a la carga por todo lo alto y nos desvela en Playztrends todo lo que se esconde detrás de este disco, el cual incluirá hasta una colaboración con Stuart, campeón actual de la Freestyle Master Series Argentina.

Óscar de la Torre ya es uno de los grandes nombres del hiphop en español y, sin duda, la referencia ineludible a la hora de hablar de rap y sentimientos en la actualidad. Sensible, delicado y emotivo, el rap de Ambkor hurga en las cicatrices y reinventa el rap poético con una perspectiva muy personal con letras que son dardos al corazón, que golpean fuerte y permanecen para siempre. Hablamos con él sobre este nuevo proyecto que se avecina, sus influencias más importantes, e incluso sobre freestyle, reguetón y trap.

"Creo que ahora hay mucho postureo y nosotros hemos sabido conectar de verdad" P- Llevabas meses "en silencio" y vuelves con "Hola y Adiós", el adelanto de tu próximo álbum, Nudos. ¿Cómo va ese proyecto? R- "Llevábamos como 5 o 6 meses sin sacar nada, que ahora parece mucho por los tiempos que corren, pero antiguamente no pasaba nada si descansabas un tiempo. Hemos vuelto con este adelanto, aunque habrá más. Nos esperábamos que fuera bien, pero no tan bien, entonces muy contentos con el recibimiento. Yo creo que tenemos ese punto de conseguir fidelizar a un público a nivel sentimental sin ser de la época anterior de Nach, por ejemplo. Creo que ahora hay mucho postureo y nosotros hemos conseguido conectar de verdad y hacerlo desde el cora". P- Es cierto que siempre te has caracterizado por hacer un rap más romántico y sentimental, fuera de los clichés de la calle del propio hiphop. ¿No te has sentido identificado con esas letras de rap protesta o es simplemente porque es un estilo que te gusta? R- "Yo creo que cada uno ha usado el rap de una manera. Yo por ejemplo lo he usado como una vía de escape a nivel sentimental. Cuando estoy contento, vivo el momento, y cuando estoy triste o mal, escribo para evadirme. Yo me encontré con la escritura dándome cuenta que era como una terapia. Claro que también me gusta el rap protesta y el rollo callejero, pero sí es verdad que cuando escucho música, no busco esas letras. Yo me crie escuchando Nach, que me hacía llorar, reflexionar... en esas épocas adolescentes en las que te sientes solo. Entonces fui por esa línea. Mi pasión por el rap nace por una depresión que tuve. Ahí me di cuenta que aparte del psicólogo y la medicación, la escritura también me hacía bien". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de AMBKOR (@ambkoroficial)“ “ P- Y en la vida real, ¿eres así de sentimental también? ¿Cómo es Óscar en el día a día? R- "Yo la verdad que soy bastante divertido y extrovertido. Tengo mi punto romántico también, pero sobre todo soy muy sentimental y muy intenso. Soy una persona muy intensa, las cosas las vivo con mucha fuerza y mucha energía, ya sea una conversación, un polvo, una discusión... soy un amante de la vida y exprimo los momentos al máximo, lo que pasa que la gente, cuando escucha mi música, está escuchando mis momentos tristes. Mis canciones hablan de la vida desde mi prisma y desde ese punto de saldremos de esta. Me viene la musa con el bajón y de subidón pues nos vamos a tomar unas cañas (risas)".

"Se avecina colaboración con Stuart y me encantaría hacer algo con Blon" P- Volviendo a tu nuevo y próximo álbum, Nudos, dices que es el proyecto al que más tiempo le has dedicado de tu carrera. R- "Sí, es más largo que cualquier otro y estamos dedicándole mucho tiempo. Estoy puliendo mucho la música y la producción y estoy cuidando mucho los detalles profesionales. Sobre todo también la parte de los videoclips, que es un poco más tediosa para mí, pero está quedando todo muy chulo". P- ¿Qué se va a encontrar la gente en él? ¿Veremos al Ambkor sentimental de siempre? R- "Yo creo que vamos a encontrar el Ambkor de siempre con mejores ideas, mejor música y mejores canciones. Pero la esencia es Ambkor totalmente. Este disco tiene unas ideas muy guapas porque el concepto de los nudos es brutal. Al ser nudos, hemos ideado cosas muy chulas que conectan entre ellas. Lo tendremos para octubre o así, y antes de que salga, habrá como cinco o seis adelantos, más o menos uno al mes. Tendrá como 12 o 13 canciones". P- ¿Alguna colaboración que puedas desvelar? R- "Puedo desvelar una que me hace mucha ilusión, que es el campeón de FMS Argentina, Stuart. Me flipa y a él le encanta mi música, entonces llevamos un tiempo trabajando en esa colaboración, y está quedando brutal. Me hace mucha ilusión porque el pive mola mucho y además soy muy fan del freestyle". P- Y de FMS España, ¿te molaría hacer algo con alguien? R- "Sí, hice ya una con Errecé y de los que hay me encantaría hacer algo con Blon, porque pegamos mucho. Es más, siempre lo decimos y al final nunca hacemos nada, pero está ahí pendiente. Mnak me mola mucho lo que hace porque el rollo boom bap crudo que lleva me encanta".