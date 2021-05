Si hay alguien que sepa cómo conquistar la escena del rap con cada tema que saca, ese es Alemán. El mexicano viene a PlayzTrends a presentar el cierre de su trilogía, Humo en la Trampa, con una tercera parte llena de grandes colaboraciones pertenecientes a su crew, Homegrown Mafia. Ya estamos acostumbrados a ver a Alemán rodeado de otros grandes artistas como Kidd Keo, Yung Sarria, Trueno o incluso Snoop Dogg, y esta vez nos cuenta todo sobre este nuevo álbum y de su próximo disco Huracán, en el cual ya trabaja y verá la luz este 2021.

R- "Mi disco como solista, por ejemplo. Lo hago cada cierto tiempo; al último que hice, Eclipse, le guardo mucho cariño y este se va a llamar Huracán y saldrá este año 2021 seguramente, no sé cuándo aún, pero para finales. Será mi álbum en solitario y lo tengo casi terminado, solo que cada vez que lo escucho le encuentro detallitos que cambiar, ¡por eso ya no lo quiero escuchar más! (risas). Pero bueno, como ya lo tengo, me estoy metiendo también en la producción de otros artistas del sello y en la dirección de sus videoclips para desarrollar esa faceta artística mía. Sobre todo con artistas que yo veo que tienen mucho potencial y que me gusta apoyar: es una forma de aportar mi visión de esa manera".

R- "¡Qué buena pregunta! Me encanta la de 'Como diamante' con Bhavi y Akeesha. También la de 'El Final', que esa canción engloba mucho los tres discos, yo creo. Ahí me desahogué mucho y la canción es muy emotiva, con un solo de guitarra y todo. Muy bonita".

R- "Yo creo que esta trilogía es como la fiesta con los colegas, porque no faltan ni Kidd Keo, ni Yung Sarria, ni Pablo Chill-E, ni Big Soto... yo creo que lo conecta la camaradería con los grandes artistas de los países latinos. Además yo quería hacer 3 para que no pasase como con películas como Fast and Furious, ¿sabes cómo te digo?, que ya cansaban y ya nadie quería verlas (risas)".

R- "¿Te imaginas? ¡¡¡No, no, no, la rompo totalmente!!! (risas)".

R- "Lo viví como un sueño, ese día recuerdo que me desperté con toda la actitud pero me pensaba que estaba soñando, de verdad te lo digo. Dije: al fin voy a conocer a mi tío (risas). Él es una gran persona, te hace sentir en confianza desde el primer instante y yo creo que por eso pude fluir tanto. Me di cuenta que lo que muestra al público es lo que es tal cual. Es un tío que te está queriendo todo el tiempo, a mí me aconsejaba mucho y aprendí mucho de esa experiencia con él".

"El rap me empoderó y me hizo sentir fuerte en todos los aspectos"

P- Hablando de tu vida personal, ¿por qué decides dedicarte a la música?

R- "Siempre tuve una inquietud por el arte como el teatro, la pintura, el baile... siempre hacía actividades en la escuela y en la calle tenía mucha iniciativa también. Yo escuchaba mucho rap en casa pero cuando lo conocí de verdad fue porque mi papá me llevó a una rapeada en Cabo San Lucas, cuando tenía 13 años. Entonces al verlo en vivo me llamó mucho la atención, y me impresionó tanto el poder de la palabra, que no pude resistirme a lanzarme a esto. Me enamoró completamente porque pensé: no necesito más, solo mi propio speech y mi discurso. Ahí supe que quería ser rapero, artista también, pero en especial rapero".

P- En alguna entrevista has dicho que "con el rap aprendiste a salir a adelante". ¿Por qué?

R- "Sí, porque la cultura me cambió totalmente. Para mí llevar una cadena de oro no era por presumir, sino por recordarme a mí mismo cuánto me esforcé para conseguirla. Esos valores de esfuerzo me enseñaron a ponerle huevos y a no llorar por todo; el rap me empoderó y me hizo sentir fuerte en todos los aspectos. El rap es mi religión".