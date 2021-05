Ya conocemos la lista de clasificados para la Red Bull Batalla de los Gallos España de este 2021. Una lista marcada, sobre todo, por los nuevos talentos de la escena, algunos incluso totalmente desconocidos que ya tienen al público en ascuas esperando sus batallas. En PlayzTrends hemos querido dar voz a uno de ellos, o más bien a una de ellas: Pangea, la freestyler de Cuenca que se encuentra entre las 120 personas elegidas por Red Bull este año.

Su nombre real es Paula Vieco, tiene 16 años y se trata de la única chica clasificada junto a la reconocida freestyler, Sara Socas. Actualmente hace Bachillerato de Humanidades y le gustaría estudiar Ciencias Políticas en el futuro. Comenzó haciendo freestyle en 2019 y su recorrido en el circuito es totalmente underground. Un nuevo talento al que hemos entrevistado para que tengas la oportunidad de conocer un poco más a Pangea.

R- "Quiero darme a conocer y sobre todo mejorar, porque soy aún muy joven, tengo 16 años y sé que me queda mucho por evolucionar. Tengo claro que en Red Bull no voy a llegar a la Final Nacional, me parecería incluso una falta de respeto afirmarlo ahora mismo porque yo acabo de empezar en esto, somos 120 y sé que hay gente con mucho nivel. Yo no tengo ni la trayectoria ni ese nivel, pero si pudiera al menos llegar a la Última Oportunidad, sería una locura para mí".

R- "Lo máximo a lo que me he apuntado ha sido a la organización CLM King en Castilla La Mancha, que era una competición a nivel regional, pero mi recorrido es completamente underground. Ahora quiero apuntarme a otras competiciones aunque sean online para ir mejorando. De hecho, yo quería echar la prueba a Red Bull el año pasado, pero como tenía 15 años no podía, así que la eché este año y estoy muy contenta de haber entrado, es un sueño".

P- Hablando de tu recorrido, ¿alguna vez has participado en alguna competición que no sea underground?

R- "Realmente, llevo rapeando como tal desde los 11 años. Mi primera batalla la vi en el autobús del colegio: fue la final de 2014 de Invert contra Kaiser, en Red Bull. Yo no sabía ni quién era esa gente y me gustó el rollo. Llegué a casa y descubrí las batallas en Internet, así que empecé a ver El Quinto Escalón, la Red Bull, etc... y me lancé a rapear. Ya en 2019 empecé a bajar al parque a participar, además aquí no había mucha participación femenina. En Cuenca, las batallas callejeras las organiza Cuenca Rap, que es la organización estrella".

P- ¿Te esperabas que te iban a coger este año?

"Para nada. Ya el hecho de estar en la lista, habiendo más de 2.500 inscripciones, me parece increíble. Fíjate que ni yo misma estoy orgullosa de mi propia prueba porque estaba muy nerviosa, entonces no me esperaba para nada que me fueran a coger, pero estoy muy feliz y la gente me dice que lo hice guay".

P- En Cuenca solo habrá una batalla, tú contra Oscar ATM. ¿Os conocéis?

R- "No, no le conozco, y me parece raro porque en Cuenca nos conocemos todos los que rapeamos. Creo que es alguien que acaba de empezar, como yo. Este año en la lista hay muchos nuevos talentos y eso mola mucho. Espero que no me coman los nervios, que yo soy muy nerviosa, pero estoy muy motivada y con ganas de dar un buen papel y demostrar mi nivel".

P- Supongo que estarás entrenando mucho.

R- "Sí, muchísimo. Además yo lucho contra un problema que tengo, y es que soy disléxica. A veces me trabo y me hago un lío con algunas palabras, pero no voy a permitir que este problema mío me impida hacer lo que me gusta, que es improvisar. Es algo en lo que me estoy centrando mucho desde que empecé en esto y quiero mejorarlo todo lo que pueda".

P- Enhorabuena entonces también por esto, me parece muy valiente luchar contra este problema en un ámbito que justo se basa en las palabras.

R- "Muchas gracias, pero yo siempre digo lo mismo. Leo mucho y siempre he sido muy lectora, me encantan los libros, los artículos... entonces esto siempre me ha ayudado mucho a la hora de hacer freestyle por el tema de la comprensión lectora y para aprender palabras nuevas. Leyendo también aprendes a hacer figuras retóricas, hipérboles, paradojas, antítesis... que es algo muy rico a la hora de hacer freestyle. Como te digo, no quiero que la dislexia sea una traba para mí en mi pasión".