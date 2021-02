"Iniciativa" y "educación", así se define Easy-S a sí mismo; diez años de dedicación al rap que plasma en su primer trabajo a lo grande, Countach 93, un álbum que para él significa "la primera pieza" que "marca bien su personalidad". El malagueño, de 27 años, se inició en el mundillo haciendo freestyle y hoy es uno de los raperos de la nueva ola de hiphop en español más aclamados. En Playztrends hemos estado hablando con él sobre su nuevo álbum, su faceta como tatuador, las mujeres del género, y mucho más. No te pierdas su entrevista.

"Diseñé la portada de mi disco"

Hablemos de tus inicios, ¿por qué empiezas a rapear?

"Empecé a rapear por el hecho de expresarme, como todos los chavales que lo hacen. Al principio era como un juego, era más freestyle, hasta que me llamó un poco más escribir y pasar las cosas a canciones, en vez de hacerlo en improvisaciones. Empecé cuando tenía 13 o 14 años, hasta hoy, que tengo 27 ya".

¿Sigues haciendo freestyle?

"Sí, sigo haciendo freestyle pero me gusta hacerlo en confianza, no me siento bien improvisando si los demás que hay no improvisan. Si estamos todos metidos en la dinámica sí, si no, no".

¿Quiénes han sido tus referentes en la música?

"Mis referentes en la música han sido muchos americanos. Si hablamos de españoles, diría que de chico lo que más he quemado ha sido Mucho Muchacho, Tote King, Hablando en Plata... todos esos grupos míticos de España. Y de América he escuchado mucho 50 Cent, Eminem, Wu-Tang Clan, Snoop Dog... me gusta todo un poco, la verdad. Escucho también otros géneros, desde rock a música electrónica, depende de la etapa... a veces me viene bien como despejarme de vez en cuando".

“Me pregunto, que hubiera pasao si lo llego a dejar en ese momento para tener una vida más ordenada. Supongo que ese tipo de decisiones son las que cambian todo.“ — Easy.s (@easyquartier) February 9, 2021

Hablemos de tu nuevo álbum debut, Countach 93. ¿Qué me puedes contar sobre él?

"Es mi primer proyecto de principio a fin en el que yo he tomado todas las decisiones. Es un poco especial porque lo hice todo solo, sobre todo cuando empezó la cuarentena. Ya tenía algunos temas escritos pero me encerré, me compré mi micro, mi estudio, mis cosas, etc, y me puse a componerlo yo todo, desde cero, como por ejemplo a elegir yo todas las bases. Tomé las decisiones hasta en la portada, que la diseñé yo también. Diría que Countach 93 es mi primera pieza para marcar bien mi personalidad y ya empezar a crecer".