Desde los parques de México hasta lo más alto de las competiciones internacionales. Ese ha sido el camino de Rapder, campeón mundial actual de freestyle de la Red Bull Batalla de los Gallos tras ganar al propio Skone en una final muy reñida y ganador de la Freestyle Master Series México este 2021. En el primer capítulo de Réplica Internacional 2, Rapder acompañará a la contrincante de su batalla más polémica y la que impuso cordura tras la misma: Sara Socas.

mi casa no es tu casa porque igual me quitas otro cinturón

"Me han jodido por todos los lados y me hago campeón del mundo"...

me han dicho cosas que me han hecho dudar

lo que has dicho antes, me ha encantado.

Yo no he vuelto a ver la batalla jamás porque me daba mucha pena

¿harías lo mismo? No, la verdad es que no.

Fue lo que me dolió verdaderamente, no tanto la rima.

pero a mí me dolió el perder los papeles, no el decir:

# ...su vagina, no me hagas reír,

La tablet me acaba de decir, lo he escuchado.

no sé si tú lo has visto... Claro.

Me gusta mucho esto de: "Oye, yo no aludo mi responsabilidad,

y que me he logrado limpiar de todo eso.

si a mí me dices que te gusta mucho, no sé, un reloj,

Pero en competencias creo que ahora es cuando me he sentido más vivo

Has vuelto, has ganado todo y lo has hecho espectacular.

te has regenerado a ti mismo, has vuelto a encontrar esa pasión.

Me parece interesante esto que has dicho

No me lo vas a dar, ¿verdad? Maldita sea.

Ok, ok, muy bien. Entonces, ¿me lo vas a dar o no, tío?

No, porque no me gusta esta situación.

y me tienes que convencer de por qué no me lo vas a regalar.

No hay otra, no es discutible, es un hecho.

No, no... Te voy a dar dos palabras,

Y, por si fuera poco, me dicen: "Ok, improvísanos".

Encima, me paran: "¿A qué has venido?".

# Que no estoy nada mal, # he cruzado el Atlántico

Es la tercera vez que el mexicano visita España: la primera, en 2019 para participar en FMS Internacional en Valencia, y la segunda, para acudir a la God Level All Stars en Madrid. Esta vez viene a Réplica Internacional 2 para reencontrarse con Sara Socas en el programa de Skone y hablar de la repercusión internacional de su carrera.

"Pero tampoco me culpabilizo al cien por cien porque sé que es una batalla y todos tienen que adjudicar su papel y tomar su rol. Tomé un personaje muy mal tomado, pero lo que se dice en un freestyle no se compara a lo que soy como persona , entonces eso me tiene bastante tranquilo", concluye.

"Me dolió perder los papeles en la batalla"

Sara Socas es ya toda una referente en la escena del freestyle en España, pues la canaria se ha convertido en la primera mujer ascendida a FMS España, la liga más importante de freestyle de nuestro país. Sus primeras apariciones en Red Bull ya apuntaron a que podríamos estar ante todo un icono de la escena, y así fue. En este capítulo 1 de Réplica Internacional 2, Rapder y Sara recuerdan aquel momento juntos junto a Skone.

“Seguid odiándome o amándome, el esfuerzo y el nivel están ahí.

Doy gracias a la vida por las personas que se han cruzado en mi camino que me han motivado a mejorar, y a mí misma por tomar la decisión de superarme.

Nos vemos en FMS. Un abrazo enorme y muchas gracias ��“ — Sara Socas (@socasmc) April 11, 2021

Sara Socas se reencuentra con Rapder en este primer capítulo, opina también sobre la polémica en el episodio de Réplica Internacional 2: "En el momento, la frase que me molestó fue la de 'el violador soy yo', pero sobre todo lo que más rabia me dio y lo que la gente no sabe fue la frustración que yo sentí de no saber afrontarlo en ese momento", se sincera la rapera. "Con la rima durísima que solté me quedé a gusto, pero me dolió el perder los papeles, el no afrontar que era un show, sino el sentir que estaba nerviosa", explica ella.

"Eso fue lo que a mí me dolió verdaderamente, no tanto la rima. Y ahora con perspectiva, lo que veo, sobre todo, es que tanto a Rapder como a mí nos ha hecho crecer como personas y como freestylers porque ninguno de los dos queríamos quedarnos encasillados en ese momento, sino demostrar que artística y profesionalmente teníamos muchas más cosas que ofrecer, y yo creo que el tiempo lo va demostrando", concluye Sara.

Además, Rapder confirma que, si volviera al pasado, no volvería a hacer lo mismo. "Yo no he vuelto a ver la batalla jamás porque me daba mucha pena. Yo defendí el papel este ficticio pero la inexperiencia de ambos, y que nunca nos habíamos enfrentado a un papel así de fuerte, nos movió a querer ganar la batalla y dar una exhibición", explica el mexicano. "Creo que ya nos queda como aprendizaje y las cosas van cambiando". Skone recuerda, además, que a pesar del eco y la repercusión mediática que tuvo la sonada polémica, Sara Socas decidió defender a Rapder, tanto por redes sociales como en entrevistas de radio.

“Están amenazando a Rapder. Eso no es feminismo, ni defender nada bueno. Es una batalla, y aunque no estés de acuerdo con lo que dice no deja de ser ficción. Hay gallos que seguro van de buenos y en realidad son unos cabrones. El personaje no es la persona.“ — Sara Socas (@socasmc) December 12, 2019

El arranque de la nueva temporada de Réplica Internacional 2 acaba por todo lo alto, con un 4x4 de Socas vs Rapder a modo de cierre de este primer episodio. No te pierdas esta nueva entrega de Réplica, todos los lunes a las 19:00h, que viene cargada de sorpresas y de reencuentros históricos como este, en Playz.