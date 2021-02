La Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020 disputada este sábado en República Dominicana ha pasado a la historia, no solo por la situación provocada por el coronavirus, sino por los acontecimientos y las sorpresas que ha dejado. En una Inter sin público, con tres aspirantes a levantar su segundo campeonato internacional y con un escenario virtual nunca visto, el mexicano Rapder se ha proclamado campeón del mundo de freestyle ante el español Skone.

"Estoy feliz porque creo que el destino se ha cebado con Rapder y le toca sonreír y el karma es sabio y retribuye", ha dicho Skone en la rueda de prensa posterior a la final. Además, se ha mostrado "orgulloso" de volver "cuatro años después" y hacer un papel de tanto nivel, y más después de haber ganado este mismo año la Red Bull nacional.

Había muchas expectativas sobre lo que podíamos esperar de esta Internacional: Bnet, Aczino y Skone se jugaban la opción de lograr su segundo título de campeón del mundo en la Red Bull, pero los tres se han quedado por el camino, aunque el malagueño llegó hasta la última batalla tras vencer a Tata, Acertijo y Aczino.

Skone demuestra su nivel y regularidad

"En la final me he empezado a rayar yo solo en la ronda de objetos y cuando estás pendiente de lo que hace tu rival más que de lo que haces tú, es que vas perdiendo", ha explicado tras la batalla para justificar su derrota. Con este segundo puesto, el rapero malagueño demuestra un nivel y una regularidad para los que es difícil encontrar comparación.

En ese sentido, si tras ganar la edición nacional de la Red Bull en octubre quiso reivindicar su figura, en esta ocasión ha tenido que recordar que lleva muchos años en lo más alto cuando en la rueda de prensa posterior se han referido a él como "matagigantes". "Me molesta mucho que me llamen matagigantes; es como si a Neymar le dicen: 'bueno, a ver si metes un golito'. No me llaméis así", ha reaccionado.

El jurado de la final ha estado compuesto por Arkano (España), Jony B (México), Muphasa (Argentina), Blazzt (Chile) y Mozart La Para (Rep. Dominicana). Como maestros de ceremonias han estado Queen Mary y Serko Fu, representando a España y México, respectivamente, y junto a ellos, el también mexicano DJ Sonicko se ha encargado de las bases.