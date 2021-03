Bnet se proclama campeón de la FMS España 2020/21 tras la lucha por el título contra Gazir, un batallón que no dejó indiferente a nadie y que suponía el duelo más esperado de esta temporada. La repercusión internacional de Bnet crece cada vez más y ya ha pasado a formar parte del listado de freestylers que serán toda una leyenda en el futuro. Sin embargo, entre los más fanáticos y el público del free hay una duda que resuena entre las demás: ¿Qué hará Bnet el año que viene? ¿Tiene pensado dejar el freestyle a corto plazo o seguirá en la escena muchos años?

Y es que el ascenso de Bnet supone una de las consolidaciones más rápidas de los últimos años, pues el madrileño tardó un año en destacar en el underground, dos en proclamarse campeón nacional e internacional y tres en ganar la FMS España para terminar de demostrar que es uno de los mejores freestylers del mundo. Desde 2017 hasta 2021, el recorrido de Bnet ha ido en línea ascendente, pero, ¿cuánto queda por disfrutar de él en el freestyle?

"No es el fin del mundo hacer o no hacer batallas, ya veremos lo que pasa"

En la entrevista del Bonus Track de la jornada 9 tras quedar ganador y conseguir el anillo de la Freestyle Master Series España, Bnet habla sobre su futuro y si seguirá el año que viene en la FMS: "De momento me quedo con el momento de hoy, es un recuerdo valioso, pero mañana a mí esto se me ha olvidado. Me quedo con la temporada que hemos vivido juntos, ha sido un cierre muy bonito pero por parte de todos", dice Bnet.

"No sé si seguiré el año que viene, habrá que verlo. Lo dejo en suspense, me lo tengo que pensar y si me apetece, sí, porque si veo que voy a estar con la mentalidad de hoy, lo haré, pero para venir con otra mentalidad creo que es faltar el respeto a mis compañeros y al circuito en general", añade el freestyler.

Acto seguido, la periodista Miriam Martín le pregunta si, en el caso de no continuar en FMS, seguirá haciendo freestyle: "Yo freestyle voy a hacer siempre. Veréis más o veréis menos, pero el freestyle va conmigo y en caso de que no esté y no batalle, me vais a seguir viendo hacer freestyle en muy diversas formas", contesta él. "Quedaos tranquilos porque hay Bnet para rato y aunque esté o no, hay liga para rato y lo ha demostrado gente como Gazir este año", concluye.

De igual manera, en el encuentro con los casters Piezas, BTA e Ibai Llanos en el Twitch de Playz tras la Final, Bnet apuntaba que aunque no siga en las competiciones, "el freestyle es más que una batalla". "No es el fin del mundo hacer o no hacer batallas, ya veremos lo que pasa, pero freestyle voy a seguir haciendo y me van a seguir viendo hacer freestyle", concluía el campeón de FMS España.