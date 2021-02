Si aún no has visto el primer capítulo de Bnet, el campeón tranquilo, estás a tiempo de disfrutar del documental que retrata en profundidad una de las figuras más importantes del freestyle en el mundo. En el primer episodio de esta miniserie, descubrimos su parte más íntima con su familia y amigos y cómo fueron sus inicios en la música, el rap y el freestyle. Ya tienes disponible el capítulo en la web de Playz, el botón rojo de las Smart TV y en la App de Playz; y el próximo lunes 8 de febrero, podrás ver el segundo capítulo en Playz y el primero en Youtube.

Bnet confiesa que la amistad es uno de sus pilares fundamentales en la vida, al igual que su familia. El madrileño conserva a sus amigos de toda la vida de Noviciado, el barrio que le vio crecer. Sin embargo, después de tantos años de freestyle, han ido apareciendo amigos por el camino que le han acompañado en su recorrido hasta la cima. Uno de ellos es Robledo, otro de los freestylers más conocidos del panorama español y que ahora consolida su carrera como uno de los artistas más escuchados en España. Repasamos las batallas callejeras más importantes de Bnet y Robledo en un Top 6 que no te puedes perder.

Ambos han forjazo una amistad de mucho valor y relatan entre risas algunos de sus momentos más icónicos , como el concierto de Robledo en la FMS de Granada donde Bnet se enteró de que iba a ser su corista en el coche de camino al evento. "Me acuerdo que iba ensayando el tema por el camino desde Madrid a Granada", bromea Bnet. La primera batalla que te traemos es el enfrentamiento entre Mister Ego y Klan contra Bnet y Robledo en un duelo de 2 vs 2 de la Pressing Rap.

Otro de los momentazos de Bnet y Robledo que recuerdan en el documental es su batalla de exhibición en la BDM de 2017 en Logroño , un duelo de 3vs3 de Bnet , Kensuke y Force vs Robledo , Hander y Mr Ego , en el que el propio Robledo revela que acordaron no tirarse sangre . "Acordamos no tirarnos pero luego me tiraste una vez", bromea el artista en la conversación. Toda una batalla digna de disfrutar una y otra vez y que ha pasado a ser historia del freestyle underground en España.

Bnet y Robledo para rato

Pero, realmente, es difícil elegir entre tantos enfrentamientos juntos en el under, pues en la historia del freestyle español, hay Bnet y Robledo para rato. Prueba del nivelazo que mostraban en la escena es su batalla en las semifinales de la MMDM BATTLE, también en 2017, o algunos de sus muchos otros encuentros en la Pressing Rap, como su enfrentamiento contra J. Bickle, aspirante además de Bnet en la última temporada de Réplica.

"Empecé escondiéndome para rapear buscando rincones ocultos en el centro de Madrid donde nadie me escuchara y nada me molestase. He terminado rapeando para millones de personas que no saben apenas nada de mí y que siguen mis pasos desde rincones del mundo donde nunca pensé que llegaría a haber la misma noción de mi existencia". Así define Bnet un recorrido que va desde las batallas del parque a su consolidación como campeón mundial de freestyle y todo un icono del siglo XXI. No te pierdas el segundo capítulo de Bnet, el campeón tranquilo, el próximo 8 de febrero, en Playz.