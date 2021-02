Este sábado 23 de enero se ha celebrado la séptima fecha de la FMS España 2020. A tan solo dos jornadas de conocer al campeón de la liga, la clasificación de la Freestyle Master Series ya echa humo y cada punto conseguido es decisivo para sus participantes. Gazir vuelve a quedar MVP y ya es la quinta vez, Sweet Pain no puede asistir a la jornada por enfermedad y Sara Socas hace historia en la liga.

La exhibición de Sara Socas vs Tirpa, Gazir vs Mister Ego, Blon vs Mnak, Bnet vs Khan y Zasko vs Errecé han sido los batallones vividos en el escenario de Urban Roosters. Vamos a repasar todas las claves que necesitas saber de esta jornada 7 de la liga de freestyle más importante de España y Latinoamérica.

La tabla de clasificación queda así después de la jornada:

1. Gazir - 17 puntos (2468 score)

2. Bnet - 17 puntos (1840 score)

3. Mnak - 13 puntos (2023.5 score)

4. Zasko - 12 puntos (2013.5 score)

5. Tirpa - 9 puntos (1631 score)

6. Sweet Pain - 8 puntos (1290 score)

7. Blon - 7 puntos (2136 score)

8. Mr. Ego - 6 puntos (1836.5 score)

9. Errecé - 6 puntos (1606.5 score)

10. Khan - 0 puntos (1510.5 score)

El evento ha comenzado, como no podía ser de otra manera, con una persona que ha hecho historia este 23 de enero de 2021: Sara Socas. Tras la baja de última hora de Sweet Pain por enfermedad (quien tiene aún tres batallas pendientes, una contra Errecé, otra contra Bnet y otra contra Tirpa), el equipo de Urban Roosters ha sustituido al sevillano en esta séptima fecha por la reina del freestyle en España, siguiendo el criterio que se basa en el ranking de ascenso a la liga. Así, Socas se convierte en la primera mujer en enfrentarse al formato FMS, aunque sea en exhibición.

Sara Socas hace historia Sara Socas y Tirpa han disputado su batalla de exhibición los primeros y han ofrecido un auténtico espectáculo. Tirpa, como siempre, ha estado espectacular en ingenio, aunque Sara Socas ha conseguido sacarle al malagueño dos réplicas muy reñidas, pues ambos han estado impecables en contestaciones. Sara ha demostrado una evolución muy notable desde sus inicios y ha evidenciado que, en el caso de que ascienda a la Freestyle Master Series, su hueco es más que merecido. Ha habido varios highlights en la batalla y barras muy buenas: "Agradezco en el freestyle que tengo que arreglar las arrugas que dejáis", ha sido el punchline de Socas cuando en la ronda de objetos ha cogido una plancha. Por su parte, Tirpa ha destacado también en punchs: "No es la mejor rapera, se han traído una cualquiera porque en tiempos de guerra cualquier boquete es trinchera", ha sido la barra del malagueño. Un auténtico batallón que ha pasado a la historia de la FMS y que marca un antes y un después en la liga. 34.03 min Tras la baja de Sweet Pain, Sara Socas hizo frente a la batalla de exhibición contra Tirpa. El debutante ha demostrado una mejoría en nivel y en adaptación al formato que no ha pasado desapercibido en este batallón. ¡No te lo pierdas!

Generación tras generación El segundo enfrentamiento de la jornada ha sido el de Blon contra Mnak, un duelo generacional en toda regla a pesar del estilo clásico del Vikingo a la hora de rapear. Mnak se ha llevado la victoria con un 5-0 por parte del jurado; hoy ha sido el día que más agresivo hemos visto al de Socuéllamos, y es que el Vikingo del verso es uno de los flows más hardcore de la escena del freestyle en España. Blon sigue demostrando que su ingenio es uno de los mejores del mundo, aunque en este duelo no le ha servido para derrotar al Vikingo, quien además se sitúa tercero en la clasificación en su año debut. Blon ha mostrado un muy buen nivel en juegos de palabras y dobles sentidos, como siempre, y dice estar "muy contento con su nivel", pues para él, "es su mejor año en FMS". La tercera batalla de la jornada 7 ha sido la de Bnet vs Khan y los más fanáticos del rap han disfrutado comentando el duelo en redes sociales más que nunca. El Hombre de Hielo se ha llevado el enfrentamiento a casa con un 5-0 por parte del jurado, pero lo cierto es que hemos visto a un Khan más cómodo que nunca. Y es que su manera de entender el freestyle encaja a la perfección con el estilo de Bnet y por eso el resultado ha sido una batalla digna de ver una y otra vez. "Me gusta la filosofía de Khan al entender el freestyle", ha explicado Bnet en las declaraciones exclusivas de Playz en el backstage tras la batalla. Del mismo modo, Bnet sigue demostrando que es el rey de la técnica en esta liga y hasta ahora ningún freestyler ha conseguido tumbar su nivel infranqueable.