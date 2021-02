Este sábado 23 de enero se ha celebrado la séptima fecha de la FMS España 2020. A tan solo dos jornadas de conocer al campeón de la liga, la clasificación de la Freestyle Master Series ya echa humo y cada punto conseguido es decisivo para sus participantes. Gazir vuelve a quedar MVP, esta vez en su batalla contra Mister Ego, un duelo generacional en toda regla por verse las caras el "perro viejo" del freestyle (tal y como define Gazir a Mister) y el niño prodigio.

Le preguntamos a Gazir si cree que el título de campeón está reñido entre él y Bnet : sí, a priori como que va a ser la final, por así decirlo, aunque siendo una liga no hay final en sí", explica el asturiano. "La gente tiene muchas ganas de la batalla por ser también dos estilos muy distintos, pero a los dos nos viene bien el formato y yo tengo muchas ganas de la batalla", concluye.

"Se creyó el ladrón que todos son de su condicional"

Mister Ego ha confesado que desde el primer momento sabía que iba a ser una batalla muy dura: "vives en un país en guerra sabes a lo que vas, entonces sabes que si vas a por pan, te caen bombas", ha dicho Mister. "Ha sido la batalla que más he disfrutado junto a la de Zasko y además Gazir va a quedar campeón este año y lo celebraremos", han sido las palabras del propio Mister Ego, quien afirma que se ha sentido muy cómodo en el duelo y que se lo ha "pasado muy bien". "A veces me falta eso, disfrutar en ese sentido de las batallas, y hoy lo he hecho", dice Mister Ego.

Por su parte, Gazir era consciente de que Mister Ego podía ser un rival muy fuerte también. "Tenía dos opciones, ir a mi juego de centrarme en el ingenio vital o ir más al suyo agresivo. Y probé ese porque las veces que nos enfrentamos fueron batallas bastante agresivas y quedaron batallas que molaban mucho", dice Gazir. Y el resultado al final ha sido una batalla para la historia, con increíbles highlights como la ronda del a capela y algunas barras ingeniosas y demoledoras por parte de ambos.

Al igual que las temáticas, dignas de ver una y otra vez. "Cárcel" y "Galaxia" fueron las palabras clave en las que los freestylers tuvieron que basarse para superar la ronda, y parece que Gazir se llevó la guinda: "Se creyó el ladrón que todos son de su condicional", ha sido una de las barras célebres de Gazir en la batalla.