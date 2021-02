El próximo lunes 1 de febrero, a las 19:00 horas, Playz estrena Bnet, el campeón tranquilo. “Os va a gustar, tenéis muchas cosas y podréis conocer un poquito más del Bnet, de su entorno, su gente. Lo vais a disfrutar”, asegura el freestyler.

En esta miniserie documental vamos a ver al Bnet de siempre, pero en su entorno más privado. ¿Qué relación tiene con sus padres? ¿Y con sus hermanos? ¿Qué importancia y cuánto le ha ayudado su crew "Callejón Squad”? ¿Cómo ha forjado sus vínculos con artistas como Delaossa, Robledo, Kane 935 o Don Patricio?

"Lo he disfrutado mucho porque ha sido muy divertido grabarlo. Para mí tiene un componente emocional muy guay que es haber juntado a mi familia, grabar con mis colegas actuales y con los más antiguos. Además, a la gente del equipo les tengo mucho cariño, así que ha sido una muy buena experiencia y he disfrutado mucho el proceso", comenta el madrileño.

La experiencia de rodar con su gente

¿Alguna vez os habéis preguntado cómo es la familia de Javier Bonet? La pasión por la música le viene desde pequeño, de eso se han encargado sus padres que, por cierto, no han tenido problema con ponerse delante de una cámara y sacar los álbumes familiares. Sí, vais a poder conocer la infancia del campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2018 y campeón internacional en 2019.

01.39 min Mira ya el tráiler oficial de 'Bnet, el campeón tranquilo', estreno el 1 de febrero

Los que no podían faltar eran sus colegas de siempre, de los que no se ha separado desde que era un chaval y con los que empezó batallando en los parques de Madrid. No os perdáis las declaraciones inéditas de su crew, "Callejón Squad".

Y a los que siempre han estado, se les han ido sumando nuevos colegas porque Bnet es así, un tío que engancha, fiel a su gente y al que apetece tener cerca. Delaossa, Robledo, Kane 935 y Don Patricio son algunos de los artistas que podréis ver en el documental. "Ha sido un gusto grabar con ellos porque es gente con la que tienes un vínculo más o menos reciente, pero que ya tienes un vínculo. Hemos vivido cosas juntos y muchos conocen el proceso que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Poder compartir esta experiencia me ha hecho ilusión", explica.