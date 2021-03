Campeón de nacional e internacional de la Redbull Batalla de los Gallos y ahora campeón de la FMS España 20/21 tras ganar a Gazir en una espectacular batalla. El talento de Bnet parece no tener límites. Pero, ¿cómo es en su día a día? ¿Cómo fueron sus inicios hasta llegar a lo más alto de freestyle?

Playz muestra el lado más personal de Bnet, A.K.A. Javier Bonet, en Bnet, el campeón tranquilo, un retrato en profundidad sobre una de las figuras más importantes de la escena internacional. En esta miniserie, conoceremos a Javier, ese chico de 22 años, flamante ganador de la Freestyle Master Series, al que millones de personas conocen como Bnet.

Dos capítulos que ya tienes en la web de Playz, el botón rojo de las Smart TV y en la App de Playz; y el próximo lunes 8 de febrero, podrás ver el segundo capítulo en Playz y en Youtube.

"Empecé escondiéndome para rapear buscando rincones ocultos en el centro de Madrid donde nadie me escuchara y nada me molestase. He terminado rapeando para millones de personas que no saben apenas nada de mí y que siguen mis pasos desde rincones del mundo donde nunca pensé que llegaría a haber la misma noción de mi existencia". Así define Bnet un recorrido que va desde las batallas del parque a su consolidación como campeón mundial de freestyle y todo un icono del siglo XXI. Descubre su parte más íntima con su familia y amigos, y cómo fueron sus inicios en la música, el rap y el freestyle: te traemos las 5 razones por las que tienes que ver Bnet, el campeón tranquilo, sí o sí.

Ver a Bnet de pequeño tocando el violín Su pasión por la música era inevitable, sus padres son músicos y desde pequeño ha estado rodeado de un ambiente familiar que tiene sus orígenes en lo artístico. El documental indaga en su pasado y muestra imágenes en las que sale tocando el violín cuando era pequeño. Podrás ver a Bnet en su máximo esplendor como artista, ya no solo en el freestyle, sino como músico, demostrando sus habilidades con el instrumento. "Creo que el hecho de haber estudiado música sí le ha tenido que dar una base, porque la música implica una psicomotricidad que pocas cosas tienen. Un control del espacio y del tiempo y, sin duda alguna, el ritmo", explica el padre de Bnet. Una faceta hasta ahora desconocida y que podrás descubrir en Bnet, el campeón tranquilo.

Enterarte de todo sobre su amistad con Robledo Bnet confiesa que la amistad es uno de sus pilares fundamentales en la vida, al igual que su familia. El madrileño conserva a sus amigos de toda la vida de Noviciado, el barrio que le vio crecer. Sin embargo, después de tantos años de freestyle, han ido apareciendo amigos por el camino que le han acompañado en su recorrido hasta la cima. Uno de ellos es Robledo, otro de los freestylers más conocidos del panorama español y que ahora consolida su carrera como uno de los artistas más escuchados de nuestro país. La segunda razón que te damos para no perderte ni un segundo del documental, es que en este primer episodio, podrás ver a Bnet hablando con Robledo en el Parque del Oeste de Madrid, lugar donde ambos comenzaron su camino en el free más underground. Acompañado de imágenes de batallas callejeras pasadas de estos dos titanes del free y de la música, Bnet y Robledo recuerdan sus inicios y cómo su amistad se ha ido haciendo cada vez más fuerte. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Bnet (@akabnet)“ “

Conocer en profundidad a su crew, Callejón Squad La tercera razón por la que tienes que ver Bnet, el campeón tranquilo es que podrás conocer todo lo que piensan sus amigos sobre Bnet. Callejón Squad es la crew que acompaña a Javier Bonet en sus pasos y el freestyler revela cómo y por qué surgió ese vínculo con el que ahora es su grupo de mejores amigos. "Me enteré de que había un grupo de chavales de un curso menos del Instituto Cardenal Cisneros que se juntaban a rapear en el callejón de al lado", explica Bnet. "Nosotros no éramos un grupo como tal, de hecho, Javi ha contribuido a que nos sintamos como grupo", dice Minus, uno de los integrantes de la crew. "Yo he conocido mucha gente dentro del freestyle y de todas las personas que sé que se lo podían tener creído, Javi es la que más creído se lo podría tener y la que menos se lo tiene", se sincera Yerar, otro de los integrantes de Callejón Squad. Al igual que Ericko, que dice que "Javi es personalidad, básicamente". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de CSQ (@callejon_squad)“ “

Averiguar cómo empezó Bnet en las batallas callejeras Bnet explica que descubrió el freestyle con 14 años, pero no fue hasta los 17 cuando quedó cautivado por esta vertiente del hiphop, gracias a un amigo de la playa que le enseñó la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2015. Y entonces es cuando decide comenzar su camino en el underground: "las batallas del parque fue una etapa bastante bonita y bastante variopinta". La cuarta razón es que podrás averiguar cómo empezó Bnet a labrarse un camino en las batallas callejeras. "Recuerdo que, al principio, nosotros solo nos juntábamos para hacer batallas entre nosotros, pero nunca habíamos ido a una batalla organizada. Me empecé a apuntar a Pressing Rap y ya llegó un momento que la gente solo venía a las batallas estas porque sabían que ahí iban a ver a Bnet", recuerda el freestyler. En Bnet, el campeón tranquilo, queda retratada la batalla que supuso un antes y un después en su reconocimiento dentro del under: su batalla en 2017 contra Klan, el reconocido freestyler de la escena argentina. Bnet cuenta que ese momento fue como "la lucha del chaval desconocido" contra el chaval al que toda la gente había ido a ver.