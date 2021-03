Este mismo 27 de marzo, la Freestyle Master Series España pone fin a su año más atípico de toda la historia, pero al más emocionante, y con una jornada 9 muy reñida. Bnet se proclama campeón de la FMS España 2020/21 en su batallón por el título contra Gazir y termina de coronarse como uno de los referentes por excelencia del freestyle internacional. Mira aquí el documental de Bnet, el campeón tranquilo.

Pero no todo iban a ser buenas noticias, y como de costumbre, dos gallos tienen que descender. Khan, que ya estaba descendido matemáticamente, y Errecé se despiden de la liga, y para Míster Ego la temporada aún no ha terminado, pues tendrá que jugar el play-off para luchar por la permanencia. Repasamos todas las claves que tienes que saber de la jornada 9 y final de la FMS España.

Gazir vs Bnet, Blon vs Khan, Sweet Pain vs Míster Ego, Zasko vs Tirpa y Mnak vs Errecé han sido las batallas de hoy. Así queda la tabla de clasificación tras los enfrentamientos:

1. Bnet - 22 puntos (2791,5 score)

2. Gazir - 19 puntos (3179 score)

3. Sweet Pain - 20 puntos (2757,5 score)

4. Mnak - 18 puntos (2589 score)

5. Zasko - 14 puntos (2566,5 score)

6. Tirpa - 12 puntos (2539 score)

7. Blon - 11 puntos (2733 score)

8. Míster Ego - 10 puntos (2345,5 score)

9. Errecé - 7 puntos (2440 score)

10. Khan - 0 puntos (1986,5 score)

La lucha por el título en el Bnet vs Gazir Al fin había llegado la batalla que todos estaban esperando: la lucha por el título entre Bnet, todo un referente del freestyle internacional, y Gazir, el rookie del año y la máxima revelación del freestyle en España esta temporada. Finalmente, ha sido Bnet quien ha conseguido la victoria directa, pues era la única variable que le servía al madrileño para poder proclamarse campeón. No obstante, Bnet ha reconocido la labor de Gazir en esta temporada: "Gazir es, sino el mejor, uno de los mejores ejecutadores del formato que yo he visto". “¡BNET CAMPEÓN DE LA FREESTYLE MASTER SERIES ESPAÑA! ¡ENHORABUENA! ��#FMSEspaña #JornadaFinal pic.twitter.com/hHafQY3SQm“ — playz (@playz) March 27, 2021 Lo cierto es que hemos visto a un Bnet que ha despertado como nunca y que ha sabido derrocar a quien parecía ser un campeón claro este año, pero como de costumbre, Gazir no se lo ha puesto nada fácil a su rival. El asturiano ha demostrado, una vez más, que no es fácil de sacar de la batalla y sus juegos de palabras e ingenio han brillado por sí mismos. Sin embargo, Bnet ha conseguido colocarse por encima de Gazir a mitad de batalla, consiguiendo, finalmente, su victoria y el título de campeón de la Freestyle Master Series España 2020/21. En la entrevista exclusiva del Bonus Track de análisis post-jornada a Bnet y a Gazir, Bnet ha declarado que, a pesar de quedar campeón, no tiene claro si seguirá el año que viene en la FMS, sin embargo, que los amantes del free pueden estar tranquilos. "No sé siguiré en la liga, pero no voy a dejar de hacer freestyle, podéis estar tranquilos que no me voy a ir a ninguna parte", ha dicho el freestyler. ¿Qué más nos deparará Bnet este 2021? 27.00 min Mira ya la batalla de Gazir vs. Bnet de la Jornada 9

Errecé, descendido tras perder con Mnak Otra batalla crucial en esta jornada ha sido la de Errecé contra Mnak. Los puntos eran más que decisivos para que Errecé pudiera mantener posibilidades de permanecer en la liga, pero finalmente no pudo ser y el valenciano desciende de la FMS España de forma definitiva tras perder contra Mnak. Errecé ha salido con más actitud que nunca desde la primera ronda del Easy Mode, y Mnak ha derrochado en el escenario su rap hardcore como de costumbre y las redes sociales ardían con uno de los duelos más importantes de la noche. Batalla de flows real, el melódico contra el boombapero. Los gallos han lucido su fluidez junto a sus mejores respuestas, en especial en los Minutos Libres, donde no ha faltado la sangre por ninguna de las dos partes. Errecé destaca por cómo enfoca las batallas, pero esta vez ha sido Mnak el que ha sabido enfocarla de la mejor manera posible para sacar al valenciano del enfrentamiento. Finalmente, el jurado ha dado la victoria directa a Mnak y Errecé se despide de la liga este año. “la despedida de @AlejandroErrece, la despedida de un grande ❤️#FMSESPAÑA#JornadaFinal#FMSPLAYZhttps://t.co/SW2NNDY5tK pic.twitter.com/B53YoQJ92v“ — playz (@playz) March 27, 2021 Pero el valenciano no ha perdido la positividad ni al enterarse de su derrota y cuando la batalla ha terminado, Errecé ha dedicado unas palabras a los que seguían la jornada en directo: "No os pongáis tristes ni os preocupéis por mí, vienen nuevos proyectos", ha dicho el freestyler. "Mnak lo ha hecho espectacular y agradezco que un hermano lo pelee así, como tiene que hacerlo; es buenísimo", ha concluído con la ovación de todo el plató. 27.23 min Final FMS España 2020/21 - Mira ya la batalla de Mnak vs. Errecé

Tirpa se salva de cualquier puesto de descenso El enfrentamiento de Tirpa y Zasko ha estado marcado por un acontecimiento más que decisivo para Tirpa: su victoria, y consigo, la salvación de cualquier puesto de descenso y play-off. En especial, el malagueño necesitaba sumar 3 puntos en esta batalla contra Zasko Master, quien está disputando su mejor temporada de FMS de la historia hasta ahora. Lo cierto es que Tirpa ha tenido varios highlights en la batalla, en especial en sus minutos de respuesta, donde le ha dado tiempo hasta para pasear su mítico doble tempo. Pero Zasko ha brillado por sí mismo en estructuras y métricas, como siempre, pues demuestra que es uno de los reyes de la técnica y que su estilo es único en la escena del freestyle español. 27.35 min Final FMS España 2020/21 - Mira ya la batalla de Zasko vs. Tirpa Otra batalla muy intensa de esta jornada 9 ha sido la de Blon y Khan. Los freestylers se han visto las caras en esta evento y era, sobre todo, un duelo más que decisivo para Blon. Un espectáculo de estilos clásicos en toda regla que ha sorprendido en especial por el nivelazo que ha mostrado Khan, pues puede haber sido su mejor batalla hasta ahora. Prueba de ello es su punch de la temática "Salud": "Te vas a marchar conmigo, al fin y al cabo es lo que hacen los buenos amigos". La barra ha conseguido que no solo el jurado y los compañeros se levantaran, sino hasta el propio equipo técnico del plató. Pero Blon ha sacado una actitud muy notable, sobre todo en la recta final del A Capela. El flow de diamante no ha podido hacer frente a Blon, quien venía con más hambre que nunca para conseguir los 3 puntos directos que le alejarían del descenso un poco más. Ha sido un enfrentamiento muy igualado en actitud y en respuestas, pues no han faltado los buenos punchlines por parte de los dos. Finalmente, la victoria ha sido para Blon con un 5-0 por parte del jurado. 25.11 min Final FMS España 2020/21 - Mira ya la batalla de Blon vs. Khan