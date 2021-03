FMS ESPAÑA

En cuanto a la puntuación otorgada por el jurado a nivel general, cabe recordar que la ausencia de Estrimo en las últimas jornadas ha hecho que sus compañeros lo adelanten. Según Urban Roosters, Kapo se erige como líder, con 111 puntos, seguido de Noult, con 108. La tercera posición es para Soen, con 99 puntos, seguido de Estrimo, con 93, y Babi, con 80 puntos, es el último en la clasificación. ¿Qué nos deparará la Final de la Freestyle Master Series España el próximo 27 de marzo?

Jornada 8 completa de la Freestyle Master Series España, con las mejores rimas y freestyle del panorama hispano. Una jornada con increíbles batallas entre Mnak vs. Sweet Pain, Mr Ego vs. Errecé, Gazir vs. Tirpa, Bnet vs. Blon y Khan vs. Zasko. ¡No te la pierdas!