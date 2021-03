Los 5 mejores punchlines de la jornada 8 de la FMS España

Y es que la octava fecha de la FMS dejó algunos de los momentos más icónicos de la temporada. Prueba de ello son las rimas ingeniosas y las barras espectaculares de agunos de los freestylers. Según el público de la Freestyle Master Series, Bnet es quien protagonizó la mejor rima de la fecha contra Blon: "La verdad que hay ciclos que a veces se terminan, así que Gazir, tranquilo y gana la liga, que yo he dejado cosas en ella que no se olvidan".

Por detrás del "Hombre de Hielo" se encuentra Gazir con su punchline del Deluxe en su batallón contra Tirpa: "Habla de elementos y gases contra Gabriel, es un enfermo de anemia porque está falto de fe".

En el tercer puesto se encuentra el sevillano Sweet Pain, que se enfrentó a Mnak e hizo una impecable ronda a sangre: "Me siento el relojero que ha inventado el mecanismo, que vendo mi tiempo y que aprendan a medirlo"

Tirpa es quien se ha llevado el mérito del cuarto mejor punchline de la jornada gracias a su espectacular Deluxe, al igual que su contrincante Gazir: "¿Sabes qué pasa? Este mundo está lleno de puros bobos, que no apuestan un duro por el más duro de todos".

En último lugar se encuentra Blon, que brilló por sí mismo en la octava fecha en un batallón contra Bnet que les llevó incluso a réplica: "Si lo hago mal, es que ya estoy acabado, si lo hago bien, significa que me las preparo, soy un condenado a muerte, siempre acabo señalado"