Este mismo 27 de febrero se ha celebrado la jornada 8 de la FMS España y ha dejado momentos para la historia. Gazir vuelve a proclamarse MVP por sexta vez en su batalla contra Tirpa y se posiciona "a un paso de conseguir el anillo", tal y como ha comentado Force en el análisis del Bonus Track post jornada.

Y es que Bnet, tras haber ganado a Blon tras una réplica, ha reducido sus posibilidades de conseguir el título limitándose, únicamente, a la variable de ganar directamente con un 3-0 por parte del jurado en su enfrentamiento contra Gazir en la jornada 9. Repasamos todas las claves que necesitas saber, de cara a la Final de la Freestyle Master Series España, y todo lo ocurrido en esta jornada 8 tan decisiva.

Mnak vs Sweet Pain, Mr Ego vs Errecé, Gazir vs Tirpa, Bnet vs Blon y Khan vs Zasko han sido las batallas de hoy. Así queda la tabla de clasificación tras los enfrentamientos:

1. Gazir - 20 puntos (2846 score)

2. Bnet - 19 puntos (2410.5 score)

3. Zasko - 15 puntos (2318.5 score)

4. Mnak - 15 puntos (2285 score)

5. Sweet Pain - 14 puntos (2159 score)

6. Mister Ego - 10 puntos (2122 score)

7. Tirpa - 9 puntos (1980 score)

8. Blon - 8 puntos (2415.5 score)

9. Errecé - 7 puntos (2187.5 score)

10. Khan - 0 puntos (1741.5 score)

Jornada decisiva para el título de campeón Si bien estamos ya a las puertas de la Final de la FMS España, la jornada 8 jugaba un papel de lo más decisivo, pues los puntos eran indispensables para muchos de los gallos. Sweet Pain, tras haber ganado dos batallas seguidas de recuperación contra Bnet y Errecé el viernes 26 de febrero, caía contra un Mnak en un duelo de lo más reñido. Después de dos réplicas, el "Vikingo del verso" se ha llevado la victoria a casa y le ha arrebatado a Sweet Pain las posibilidades que le quedaban aún de ganar la liga. El sevillano necesitaba la victoria en esta batalla de la jornada 8 para asegurarse el poder aspirar al anillo, y al haber conseguido tan solo un punto, ya no será posible. Por lo tanto, los nombres que se barajan para el título de campeón son tan solo dos: Bnet y Gazir. Pero Gazir ha demostrado, una jornada más, que tiene el formato más que dominado y que su freestyle deportivo se impone a cualquier cosa, incluso a un Tirpa que le hemos visto brillar por sí mismo más que nunca. Un batallón de ingenio en toda regla que nos ha dejado el Gazir vs Tirpa y que ha hecho a todo el banquillo, a todo el jurado y a todo el equipo técnico, gritar de emoción y echarse las manos a la cabeza con los dobles sentidos y las rimas de estos dos titanes del ingenio. Sin duda, un 4x4 histórico que nos regala esta jornada 8 y que ya apunta a ser una de las mejores batallas de la temporada. 28.53 min Gazir debutaba este año en la FMS, pero su ingenio ha sido suficiente para que su duelo frente a Tirpa nos haya dejado una batalla tan épica como esta. ¡Ruido para los dos! La victoria de Gazir en su batalla contra Tirpa supone una variable que juega a favor del asturiano de cara a su batalla contra Bnet en la jornada 9: que el madrileño solo podría proclamarse campeón ganando directamente a Gazir, pues actualmente se encuentra segundo en la tabla y con un punto menos. Tal y como ha declarado el host del evento, Bekaesh, en el análisis post jornada del Bonus Track, "la batalla final dependerá de la mentalidad de Bnet".

El descenso, más difuso que nunca Igual de decisiva ha sido esta octava jornada para los puestos más bajos de la tabla. El enfrentamiento que más expectación había generado previamente al certamen y que ha terminado de cumplir con las expectativas ha sido el de Mister Ego contra Errecé. Y es que el valenciano, al haber perdido hoy contra el Mister, se termina de estancar en el noveno puesto de la tabla y, por tanto, acercarse de manera definitiva al descenso de la liga. Errecé acumula 7 puntos, justo por debajo de Blon, que se encuentra actualmente en el play-off, y las posibilidades de mantenerse en la liga son muy escasas, pues Errecé no depende de sí mismo en la jornada 9, sino de las victorias o derrotas de sus compañeros. En el duelo contra Mister Ego hemos podido ver un Errecé que ha salido a luchar por esos 3 puntos más que nunca, pero parece no haber sido suficiente. Hemos visto un Mister Ego muy seguro de sí mismo y su punchline ha sido de lo más demoledor, y Errecé no ha podido hacerle frente, a pesar de haber tenido también muy buenos punchlines, juegos de palabras y rimas impecables. 28.19 min Mister Ego, el Undertaker del Verso, ha tenido que enfrentarse al flow melódico de Errecé. No te pierdas ni un solo detalle de este batallón. Y es que el descenso está más difuso que nunca, pues hay que tener en cuenta que Tirpa tiene todavía una batalla pendiente contra Sweet Pain (que se recuperará antes de la jornada 9) y son varios los nombres que aún pueden caer en el agujero negro de la tabla, así como en el play-off: Khan (que ya está descendido matemáticamente), Errecé, Blon, Mister Ego y Tirpa. Por ello, sus duelos de la novena jornada serán los que finalmente decidan el transcurso de los acontecimientos.