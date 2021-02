El próximo 27 de febrero vuelve la Freestyle Master Series España en su octava jornada y los fanáticos no pueden esperar más para verla. Recuerda seguir el evento a partir de las 15:45h, en exclusiva para España, a través de la web de Playz y de su canal de YouTube, además de disfrutar del casteo de Piezas y BTA en el Twitch de Playz, a partir de las 16:45h.

Mnak vs Sweet Pain, Mr Ego vs Errecé, Gazir vs Tirpa, Bnet vs Blon y Khan vs Zasko son las batallas confirmadas y repasamos, a modo de previa, todo lo que podemos esperar de la Jornada 8 de la FMS España 2020. Are you ready?

“si aún no nos sigues, este es un buen momento para hacerlohttps://t.co/uwQxJn9f5n“ — playz (@playz) February 23, 2021

Khan, Mr Ego y Errecé: los puestos más bajos de la tabla Los 5 enfrentamientos confirmados para el próximo sábado son un auténtico espectáculo. A tan solo dos jornadas de conocer al campeón de esta temporada 2020/2021, los gallos luchan por los puntos más que nunca, pues una victoria o una derrota puede ser decisiva para el acontecimiento de los hechos. De las 5 batallas confirmadas, la que más expectación está generando es la de Errecé vs Mister Ego, pues ambos se encuentran en los puestos más bajos de la tabla y luchan por la permanencia: Mister Ego se ubica en el octavo lugar con siete puntos y Errecé en el penúltimo lugar con seis puntos, a falta de una batalla que recuperar contra Sweet Pain. Cabe mencionar que el último puesto en la tabla es Khan y que ya no cuenta con posibilidades numéricas de salir del descenso, por lo que el del flow de diamante no estará presente en la temporada que viene. Sin embargo, no hay que descartar que su batallón contra Zasko podría motivar al barcelonés y hacer que Khan sume sus primeros tres puntos de la tabla. Khan tendrá que hacer frente al "rey de las multisilábicas" y la métrica, que se encuentra en cuarto lugar de la clasificación, justo por debajo de Mnak, y que demuestra, jornada tras jornada, que su estilo es único en la escena española. “5 días para la #Jornada8 ��



¿Quién se lleva esta batalla decisiva para el desenlace de la temporada? ��“ — FMS España ���� (@FMSEspOficial) February 22, 2021 Volviendo al batallón entre Errecé y Mister Ego, los puntos fuertes con los que cuenta el Mister son: primero, la capacidad de mantener su mente fuerte contra un rival como Errecé, que es experto en sacar al oponente de la batalla, y segundo, su enorme capacidad de contestación y punchline demoledor. Por su parte, Errecé tendrá que sacar a pasear su flow y su estrategia célebre para derribar la mente de Mister Ego, pues la actitud es uno de los puntos fuertes del valenciano, que es ya todo un estratega en el free. Además, si Errecé logra ganar a Sweet Pain y a Mister Ego, este daría un salto considerable en la clasificación hacia arriba.

El sprint de última hora de Sweet Pain Otra batalla que está generando mucha conversación en redes sociales es la de Sweet Pain vs Mnak, la cual no cuenta con un claro favorito, pero sí con que será todo un duelo para la historia. Hay que recordar que el sevillano tiene aún tres batallas que recuperar de las jornadas 5, 6 y 7 (Tirpa, Errecé y Bnet) más su próximo enfrentamiento de la jornada del 27 de febrero contra el Vikingo, algo que podrá dificultar al freestyler a la hora de sacar su máximo rendimiento. “�� LA PREVIA ��@Mnak14 �� @sweetpain9



Los recién ascendidos tendrán una batalla con tres puntos en juego que valen oro ��@unaicano10 te trae las claves del enfrentamiento ��https://t.co/rVp7NVmtso“ — FMS España ���� (@FMSEspOficial) February 21, 2021 Y es que el caso de Sweet Pain es un caso de lo más excepcional. Mientras sus compañeros ya se encuentran en la recta final, el "Hombre de Vitruvio" aún tiene por delante casi la mitad de la liga y tendrá que meter un sprint de última hora para ponerse al día, pues son 4 las batallas a las que tiene que hacer frente aún en un período de tiempo muy corto. Quizá, en ese sentido, Mnak juegue con ventaja por luchar contra una mente que llevará ya de poco antes 3 batallas superadas, y por ese lado, el "Vikingo del verso" estará mucho más descansado. Pero Sweet Pain ha demostrado que su nivel está a la altura de los más veteranos de la liga, o incluso más; tanto él como Mnak son debutantes esta temporada y se encuentran entre los 4 gallos que aún cuentan con posibilidades numéricas de ganar la FMS. Los puntos fuertes de Sweet Pain son el ingenio y el contenido de sus rimas y Mnak cuenta con un flow de lo más hardcore y un tremendo punchline, por lo que seguramente sea un choque de cualidades de lo más interesante.

La vieja escuela contra la nueva Un duelo que enfrentará a la vieja y a la nueva escuela del freestyle español es el de Blon vs Bnet, que se verán las caras en una batalla de estilos totalmente diferentes y que llega en el momento más decisivo de la temporada, pues la pérdida de puntos tiene más importancia que nunca. Bnet es invicto este año y se encuentra en segunda posición a empate de puntos con Gazir, que lidera la tabla actualmente, y hasta ahora es uno de los favoritos para llevarse el anillo. “�� TERCERA BATALLA DE LA #JORNADA8 ��@blonstark �� @bnet98



�� Se viene en @playz en España y @urbanroosters para el resto del mundo pic.twitter.com/4WyAZPB7Zd“ — FMS España ���� (@FMSEspOficial) February 15, 2021 Blon, por su parte, logró salir del descenso gracias a su batalla contra Mister Ego en la Jornada 6, pero tendrá que luchar por ganar sus dos enfrentamientos restantes para asegurarse lo máximo posible un puesto el año que viene. Séptimo en la clasificación con siete puntos, al igual que Mister Ego, Blon está a un puesto del play-off y atraviesa una situación crítica en la recta final de la liga, pues cualquier tropiezo podría jugarle una mala pasada. Ya en la temporada 2019/2020, Bnet venció a Blon con un 5-0 por parte de los jueces y desde entonces no han vuelto a verse las caras en un duelo de este calibre. ¿Podrá esta vez el punchline clásico, el ingenio y los juegos de palabras imponerse a la técnica infranqueable de Bnet?