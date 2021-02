La séptima jornada de la Freestyle Master Series se celebró el pasado 23 de enero con una fecha que nos dejó cinco enfrentamientos para el recuerdo. Entre los acontecimiento más destacables, Gazir volvió a quedar MVP y ya es la quinta vez, Sweet Pain no pudo asistir a la jornada por enfermedad y Sara Socas hizo historia en la liga como la primera mujer en enfrentarse al formato FMS, aunque fuese en una exhibición contra Tirpa. Una vez más, los gallos siguieron demostrando su máximo nivel ofreciendo patrones y barras para la historia de esta temporada y Babi, BTA, Soen, Kapo 013 y Noult no lo tuvieron fácil a la hora de puntuar. Repasamos los mejores cinco punchlines de la fecha, según la puntuación del jurado de la FMS.

Jornada 7 completa de la Freestyle Master Series España, con las mejores rimas y freestyle del panorama hispano. Una jornada con increíbles batallas entre Bnet vs. Khan, Blon vs. Mnak, Gazir vs. Mister Ego, Sara Socas vs. Tirpa y Zasko vs. Errecé. ¡No te la pierdas!