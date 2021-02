Si el hype ya estaba por las nubes al quedar solo dos jornadas para conocer al campeón de este año de la FMS España, en Playz te traemos un bombazo que lo alimentará aún más: BTA y Piezas castearán la Jornada 8 en el Twitch de Playz el próximo sábado 27 de febrero a partir de las 16:45h. Además, tenemos alguna que otra sorpresa más que os desvelaremos muy pronto. ¡Pincha aquí para ir al Twitch de Playz y no te lo pierdas!

Jornada 8 de la FMS España

Como de costumbre, la octava jornada comenzará a partir de las 15:45h y podrá seguirse, en exclusiva, para España a través de la web de Playz y de su canal de YouTube. Además, como cada jornada, estaremos presencialmente allí para contarte, de primera mano, todo lo que pase en nuestras redes sociales: en Twitter con un análisis en directo de las batallas confirmadas y en Instagram las declaraciones exclusivas de los gallos en el backstage tras los enfrentamientos así como las preguntas que podréis enviarnos muy pronto a través de Insta. ¡Atentos a los stories! Tacha el 27 de febrero de tu calendario porque tienes una quedada con Playz y Urban Roosters... Are you ready?

La Freestyle Master Series llega a su fin y la tabla está más reñida que nunca. Con Gazir liderando la clasificación y Bnet en un segundo lugar, el público del free espera con ansias las batallas de este próximo fin de semana. Mnak vs Sweet Pain, Mr Ego vs Errecé, Gazir vs Tirpa, Bnet vs Blon y Khan vs Zasko son los enfrentamientos confirmados y los gallos lucharán el próximo 27 de febrero por unos puntos más que decisivos. ¿Qué nos deparará la Jornada 8?