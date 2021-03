El próximo 27 de marzo se celebra la jornada 9 de la Freestyle Master Series España y para los fanáticos ya empieza la cuenta atrás. Gazir vs Bnet, Blon vs Khan, Sweet Pain vs Míster Ego, Zasko vs Tirpa y Mnak vs Errecé son las batallas confirmadas para la Final de la FMS España y no cabe duda que será un auténtico espectáculo. Llega la fecha más importante de toda la liga en la que se decidirá el nombre del campeón de esta temporada 2020/21, los descendidos y el puesto de play-off. ¿Qué nos deparará la novena jornada? Analizamos todo lo que podemos esperar de ella, en Playztrends.

Gazir vs Bnet, la lucha por el anillo El próximo sábado 27 de marzo llega la batalla que los fanáticos llevan esperando todo el año: el Bnet vs Gazir. Los dos titanes del freestyle español pelean el anillo en un batallón que ya se consagra como el duelo más esperado de este 2021. Bnet se juega el campeonato contra "el niño diabólico", por lo que deberá explotar al máximo sus virtudes, pues Gazir ya suma seis MVP esta temporada y demuestra que tiene el formato más que dominado. Bnet deberá ganar de forma directa para poder conseguir el anillo, pues a Gazir le vale cualquier resultado que no sea perder directo para ganar la liga. Un enfrentamiento en el que dos estilos completamente diferentes de entender el free se verán las caras para decidir el nombre del campeón: el freestyle artístico de Bnet y el freestyle deportivo de Gazir. ¿Quién será el campeón de FMS España? “Define esta batalla con una frase �� pic.twitter.com/cRvBsqWUHw“ — FMS España ���� (@FMSEspOficial) March 12, 2021

Errecé, estancado en el noveno puesto La enterior jornada 8 fue crucial para los puestos más bajos de la tabla. El enfrentamiento de Mister Ego contra Errecé hizo que el valenciano se terminase de estancar en el noveno puesto de la clasificación y, por tanto, acercarse de manera definitiva al descenso de la liga. Errecé tendrá que ganar a un Mnak que ha demostrado ser la auténtica sorpresa de este año para tener posibilidades de evitar el descenso, pues si Errecé perdiese, ya no habría vuelta atrás. Errecé acumula 7 puntos, justo por debajo de Blon, que se encuentra actualmente en el play-off, y las posibilidades de mantenerse en la liga son muy escasas, pues Errecé no depende de sí mismo en la jornada 9, sino de las victorias o derrotas de sus compañeros, por lo que una victoria contra Mnak tampoco le aseguraría nada definitivo. ¿Podrá el "estratega del free" hacer frente al estilo hardcore de Mnak? Lo cierto es que, a pesar de las derrotas, Errecé ha mostrado su mejor versión de él en sus batallas anteriores contra Bnet, Sweet Pain y Míster Ego, y en la próxima jornada 9 tendrá que dar su mejor nivel contra Mnak para no perder la oportunidad de permanecer en la FMS. “�� JORNADA FINAL ��



Tirpa, pelea decisiva por la permanencia Tirpa debutó esta temporada 2020/21 en la liga y ha demostrado ser la evolución más sonada del año. El malagueño tiene aún que recuperar su batalla aplazada contra Sweet Pain, un duelo muy interesante de ingenio que no tendrá tanto valor para Sweet, pero sí para Tirpa. Y es que Tirpa necesita sumar un mínimo de 3 puntos en las dos batallas que le faltan, la otra contra Zasko en la jornada 9, para evitar cualquier puesto de descenso y play-off. El duelo de Tirpa contra Zasko también está generando mucha expectación entre los fanáticos de la FMS, pues Zasko está jugando su mejor temporada hasta ahora y se encuentra en el tercer puesto de la tabla, mostrando un nivel arrollador en métricas y estructuras que pocos han podido hacer frente, ni si quiera el propio Gazir, quien es ya el rookie del año por excelencia. Pero Tirpa confía en su actitud y dice tener "la mentalidad necesaria" para afrontar lo que queda de liga y luchar por la permanencia en sus batallas pendientes. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de FMS ESPAÑA ���� (@fmsesp)“ “

Ingenio vs punchline en el Sweet Pain vs Míster Ego Sweet Pain y Míster Ego se verán las caras en la última fecha de la Freestyle Master Series España y el duelo supone un choque de dos estilos muy distintos. Míster Ego ha evidenciado que, cuando sale al escenario con actitud, es difícil hacer frente a su punchline demoledor. En esta ocasión, el madrileño cuenta con una motivación extra de cara a su batalla contra Sweet Pain: que si gana directo o por réplica, se salva matemáticamente de cualquier puesto de descenso, pues se encuentra en sexta posición. Pero Sweet Pain ha demostrado este año que su puesto en la liga es más que merecido, sobre todo en su victoria contra Bnet, quien iba invicto hasta que se cruzó con el sevillano en el escenario de Urban Roosters. Su estilo, basado en el ingenio, los juegos de palabras y las referencias, supone muchas veces un obstáculo complicado para sus contrincantes. ¿Evitará el Míster los puestos de descenso en su batalla contra Sweet Pain, o predominará el ingenio sobrenatural del sevillano? “�� JORNADA FINAL ��



