Aunque hayan pasado casi dos semanas desde la celebración de la jornada 8 de la FMS España, los amantes del freestyle siguen recordando algunos de los highlights más destacados de ella. El rookie del año, Gazir, volvía a proclamarse MVP por sexta vez y aumentaba sus probabilidades de quedar campeón esta temporada 2020/2021. Si ya se consagró Zasko como el mejor en skills en la jornada 8, esta vez Urban Roosters Army se centra en la casilla del flow y publica los datos del mejor gallo en esta característica, según el jurado, con un claro ganador: Bnet, con 30 puntos.

"Yo no he inventado ninguna corriente en el freestyle"

La puntuación de Bnet como el mejor en flow en la FMS España es solo una prueba matemática más de su reconocimiento como el rescate de la esencia del rap en el freestyle por los amantes de la disciplina. Hay quien ve a Bnet como la salvación de una escena en donde escaseaba, cada vez más, la versatilidad por parte de sus exponentes. Mira aquí el análisis de todo lo que ha aportado Bnet al panorama del free de habla hispana.

Si bien es cierto que otros gallos españoles como Khan o Mnak sobresalen también por su estilo fluido, la técnica infranqueable de Bnet y su capacidad demoledora de construir métricas y basarse en la musicalidad, han hecho del madrileño la vuelta a la escena de las características más puras de ese free cercano al rap y le han convertido en todo un referente internacional. Campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2018 y campeón internacional un año más tarde, Bnet se sincera en el segundo capítulo de Bnet, el campeón tranquilo sobre su repercusión en la escena del freestyle.

"Creo que en el circuito competitivo hay muy poca gente que hace lo que yo a día de hoy", dice Bnet. "Pero yo no he inventado nada, al revés, me apoyo en la base de esto y considero que hay gente que son auténticos monstruos del freestyle y que siguen la misma filosofía que yo, pero me cuesta mucho encontrarlos dentro del circuito", continúa.

Para el "Hombre de Hielo", la gente que piensa que ha revolucionado el mundo de las batallas "cae a veces en una contradicción". "Yo no he innovado porque yo no he inventado nada, yo no he creado una corriente distinta de freestyle, yo simplemente estoy siendo fiel a los inicios del freestyle tal y como lo he conocido yo", concluye, pues él mismo ha vivido cómo con el paso de los años ha ido creciendo una corriente de freestyle basada en los punchlines que deja de lado el flow y lo convierte en algo secundario.

Ya puedes disfrutar de los dos capítulos completos de Bnet, el campeón tranquilo, en YouTube, la web de Playz, el botón rojo de las Smart TV y en la App de Playz.