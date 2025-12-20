Espanyol - Real Madrid, en directo en vídeo el partido de la Copa de la Reina

Espanyol y Real Madrid se miden en los octavos de final de la Copa de la Reina de fútbol, en un partido sin margen de error en el que caer eliminado o pasar a los cuartos de final dependerá de los pequeños detalles. El partido lo puedes seguir en directo en Teledeporte y RTVE Play desde las 19:00 horas de este sábado.

El escenario del duelo será la Ciudad Deportiva Dani Jarque, donde las 'pericas' buscarán sumar una nueva victoria que les permita seguir soñando con la Copa de la Reina, aunque enfrente esté el segundo clasificado de la Liga F, el Real Madrid. En la anterior ronda, las futbolistas de Sara Monforte se impusieron en un partido trepidante al Valencia (1-2).

En la Liga, las blanquiazules marchan en mitad de la tabla, con 16 puntos, la mitad que su rival, el Real Madrid. Precisamente, el conjunto dirigido por Pau Quesada tuvo mejor debut en la Copa de la Reina esta temporada, goleando sin piedad en la tercera ronda al Sporting de Huelva.

Ambos equipos ya se han visto las caras esta temporada, fue en la jornada 9, a inicios del mes de noviembre, y se enfrentaron en el mismo escenario donde se verán las caras este sábado, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. En aquella ocasión, las madridistas se llevaron la victoria por la mínima en un duelo muy apretado.

Esta ronda de la Copa de la Reina comenzó el viernes, con los partidos del CE Europa vs Athletic Club y el Sevilla vs UD Tenerife. Además del duelo entre el Espanyol y el Real Madrid, este sábado se juega también el Levante Badalona vs Granada CF. Los cuatro partidos que restan se disputarán el domingo: Madrid - Eibar Femenino; Deportivo - Real Sociedad; Alhama CF - Atlético de Madrid y Alavés Gloriosas - Barcelona, este último se puede seguir en directo por Teledeporte y RTVE Play el domingo a las 19:00 horas.