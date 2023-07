El futuro del gol se hace presente con Linda Caicedo

El duelo de este domingo entre Alemania y Colombia pone en juego el liderato del grupo H del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, pero también es una prueba de fuego para una de las mejores goleadoras de este campeonato, la jovencísima Linda Caicedo.

“18-year-old Linda Caicedo has really scored at three World Cups in a single year.



