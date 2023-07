La rueda de prensa de Zambia, previa al partido contra España en la Copa Mundial 2023, ha estado marcada por el veto a las preguntas de la prensa española sobre la investigacion que hay alrededor de su seleccionador, Bruce Mwape, acusado de abuso sexual contra algunas de sus jugadoras.

Preguntas vetadas, miradas de asombro, silencio absoluto. La sombra de las acusaciones de presuntos abusos sexuales por parte del seleccionador contra sus jugadoras ha eclipsado la primera participación de Zambia en un Mundial de fútbol en toda su historia.

En una rueda de prensa este martes, previa al choque de Zambia frente a España, el entrenador protagonizó un enfrentamiento con los medios españoles al rechazar comentar sobre las serias acusaciones que pesan en su contra, a pesar de la insistencia de diversos periodistas.

La Asociación de Fútbol de Zambia (FAZ) informó, sin citar nombres, en septiembre del año pasado que ha remitido una investigación sobre presuntas denuncias de abuso sexual en el corazón del fútbol del país a las autoridades y a la FIFA, que han salpicado indirectamente al seleccionador nacional.

Aunque no se trata de un caso reciente -y que muchos denuncian la vista gorda puesto el rol de Mwape en el histórico desempeño de las "Reinas del Cobre"- las acusaciones volvieron a salir a la luz tras un reportaje del periódico "The Guardian" que recopila testigos de una jugadora y personas cercanas a la absoluta.

Así, nada más aterrizar en Nueva Zelanda para disputar por primera vez un Mundial en la historia del país, el fútbol se hizo a un lado y todas las miradas se centraron en el seleccionador, que entre el silencio y la sátira, intenta mantenerse al margen de la polémica.

En su llegada al aeropuerto, Mwape se quejó de que la prensa "seguía hablando de las mismas acusaciones" pasado un año de que se dieron a conocer.

“¿De qué estás hablando? Porque no me puedo apartar sin motivo“

"¿De qué estás hablando? Porque no me puedo apartar sin motivo, es algo que estás leyendo en los medios, en la prensa, pero la verdad saldrá a relucir. No hay que basarse en rumores solamente", ha afirmado este martes en rueda de prensa cuando una periodista indagó si había pensado en apartarse del equipo mayor por las acusaciones.