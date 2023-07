Alineaciones probables: España: Misa Rodríguez, Ona Batlle, Irene Paredes, Ivana Andrés, Olga Carmona; Irene Guerrero, Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso; Salma Paralluelo, Esther González, Alba Redondo. Zambia: Eunice Sakala; Lushomo Mweeba, Margaret Belemu, Martha Tembo, Agness Musesa; Susan Banda, Evarine Katongo, Ochumba Lubandji; Racheal Kundananji, Barbra Banda y Siomala Mapepa. Árbitra: Oh Hyeon-jeong, de Corea del Sur. Hora: 9.30 hora peninsular española Estadio: Eden Park, Auckland (Nueva Zelanda).

La selección española femenina se mide ante la de Zambia en la segunda jornada del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La Roja tiene la posibilidad de dar un paso de gigante hacia la clasificación para los octavos de final, los segundos de su historia.

El seleccionador, Jorge Vilda, avisó en la previa del potencial de las africanas, una de las selecciones debutantes. Zambia cayó por goleada ante Japón en la primera jornada (0-5), pero como recordó el técnico, ganaron a Alemania en su último amistoso premundialista.

La gran incógnita en España sigue siendo la titularidad o no de Alexia Putellas, la mejor futbolista del mundo. Vilda también declaró que la catalana se encuentra "bien", pero no dio pistas sobre el once.

El técnico lamentó en el debut contra Costa Rica, que terminó con 3-0, la cantidad de ataques fallados, por lo que ha centrado los entrenamientos de estos días en mejorar aspectos técnicos.

La de Zambia pasa por ser una selección algo caótica, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, pero con mucho potencial en la delantera. En lo extradeportivo, el asunto de los supuestos abusos sexuales de su seleccionador, Bruce Mwape, volvió a salir a relucir en rueda de prensa. El técnico negó los hechos y rechazo dimitir: "Son solo rumores".

Siguen con la baja notable de Grace Chanda, por lo que el peligro quedará en las botas de Barbra Banda y la delantera del Madrid CFF, Racheal Kundananji.

El partido se disputa en el Eden Park de la ciudad neozelandesa de Auckland a las 9:30 horas peninsulares españolas. Se podrá ver en directo y abierto en La 1 y RTVE Play.