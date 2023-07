La cadena británica BBC ha pedido disculpas por una "inapropiada" pregunta de uno de sus reporteros en la rueda de prensa de Marruecos en la Copa Mundial 2023, previa al partido frente a Alemania, sobre la homosexualidad en la plantilla y su vida en el país africano.

La polémica en la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 surgió en rueda de prensa, cuando un periodista de la BBC hizo la siguiente pregunta ante la atónita mirada del seleccionador, Reynald Pedros, y la sonrisa irónica de la capitana, Ghizlane Chebbak: "En Marruecos es ilegal tener una relación gay, ¿tiene usted alguna jugadora gay en el equipo y cómo es su vida en Marruecos?".

“Lo siento, es una pregunta muy política“

La respuesta de la jefa de prensa marroquí fue contundente: "Lo siento, es una pregunta muy política, así que nos limitaremos a las preguntas relacionadas con el fútbol. Perdón y muchas gracias". El periodista contrargumentó que "no, no es política. Se trata de personas, no tiene nada que ver con la política. Por favor, déjala que responda la pregunta”.

01.27 min Así vive una española su homosexualidad en Marruecos, un país donde es delito

“La pregunta fue inapropiada“

La cadena británica ha reconocido que "la pregunta fue inapropiada". "No teníamos intención de causar ningún daño”, ha añadido el portavoz de la BBC.

Marruecos castiga la homosexualidad con penas de hasta tres años de prisión Human Rights Watch denuncia que “la legislación marroquí también tipifica como delito lo que denomina actos de 'desviación sexual' entre miembros del mismo sexo, un término que utilizan las autoridades para referirse a la homosexualidad de manera más general". La ONG proderechos humanos añade que "el artículo 489 del código penal castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta 1.000 dirhams (94,09 euros)".