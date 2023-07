Situación surrealista la que se ha vivido antes que que comenzase el Noruega-Suiza de esta Copa Mundial femenina 2023. La estrella escandinava Ada Hegerberg figuraba como delantera titular en el once para tratar de dar la vuelta al mal inicio de su selección en la competición.

Todo marchaba con normalidad: Hegerberg se preparaba en el túnel de vestuarios antes de pisar el campo, se abrazó a sus compañeras para escuchar el himno de su selección y arengó a sus compañeras. Pero ahí algo cambió. La jugadora, de repente, abandonó a sus compañeras apenas unos segundos de iniciar el partido enfilando el túnel de vestuarios. Más tarde, aparecería sentada en el banquillo y en su lugar entró al campo Sophie Roman Haug.

“I felt discomfort when sprinting right after the anthems. We decided with the staff that no risk should be taken and no subs should be wasted in such an important game for us, and we all trusted Sophie, Karina, and the team to do the job, which they did. We move on. ���� pic.twitter.com/nMeC5psw0p“